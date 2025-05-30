¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾å¾º¡¢Á°Æü¤ÎÄã²¼¤«¤é¾®Éý¤ÎÄ´À°Æþ¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾å¾º¡¢Á°Æü¤ÎÄã²¼¤«¤é¾®Éý¤ÎÄ´À°Æþ¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÄã²¼¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¾®Éý¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¹¡¥£±£²£¹¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï£¹£¹¡¥£¶£²£·¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢¸¶ÌýÀèÊª¤¬È¿È¯¡¢¶âÁê¾ì¤¬¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤È¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.61(+0.34¡¡+0.34%)
¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¥É¥ë»Ø¿ô¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÄã²¼¤ÎÆ°¤¤Ë¡¢¾®Éý¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤ë³Ê¹¥¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î£¹£¹¡¥£±£²£¹¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï£¹£¹¡¥£¶£²£·¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¡¢¸¶ÌýÀèÊª¤¬È¿È¯¡¢¶âÁê¾ì¤¬¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤È¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤ÏÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.61(+0.34¡¡+0.34%)