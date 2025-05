ホテルニューオータニ 幕張・大阪にて、「すみっコぐらし」のキャラクターたちをイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜ぺんぎんラグーン〜」を開催!

ホテルを代表するパティシエが手掛けた「すみっコ」たちのスイーツ全6種が登場します☆

ホテルニューオータニ幕張・大阪「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜ぺんぎんラグーン〜」

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月17日(日)

【ホテルニューオータニ幕張】

開催時間:・ランチ 11:00〜14:00(最終入場)(120分制)・ディナー 17:30〜20:00 ※毎週土・日曜日(8月17日は除く)、8月13日〜15日基本料金:・大人(平日)7,900円 /(土・日・祝・8/12〜15)8,700円・小学生 4,000円・幼児(4歳以上) 2,500円オプション料金:オプションドリンク 全5種(しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ) 各1,200円※オリジナルコースター付オリジナルキャンバストート付プラン:平日 9,600円/土・日・祝・8月12日〜15日 10,400円オプションドリンク付プレミアムステイプラン:2名1室利用時 1室 46,400円〜/3名1室利用時 1室 63,900円〜※部屋はモデレートルーム(36平米)開催店舗:ホテルニューオータニ幕張 ティー&カクテル「ザ・ラウンジ」(ロビィ階)

【ホテルニューオータニ大阪】

開催時間:・平日 11:30〜16:30(最終入場15:00)・土・日・祝・8月12日〜15日 11:30〜18:30(最終入場17:00)※各90分制基本料金:・大人(平日)6,500円 /(土・日・祝・8月12日〜15日)7,500円・小学生 4,000円・幼児(4歳以上)3,000円オプション料金:オプションドリンク 全5種(しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ) 各1,200円※オリジナルコースター付オリジナルキャンバストート付プレミアムプラン:平日 8,300円/土・日・祝・8月12日〜15日 9,500円※撮影用てのりぬいぐるみ付オプションドリンク付プレミアムステイプラン:2名1室利用時 1室 61,000円〜/3名1室利用時 1室 79,500円〜※部屋はスーペリアルーム(30平米)開催店舗:ホテルニューオータニ大阪 ティー&カクテル「SATSUKI LOUNGE」(ロビィ階)

※レストラン料金は、いずれも税金・サービス料込みの価格となります

※宿泊料金は、1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、オプションドリンク、税金・サービス料込みの価格となります

ホテルニューオータニ 幕張と大阪が、「すみっコぐらし」のキャラクターたちをイメージしたスイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェ「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜ぺんぎんラグーン〜」を夏休み期間限定で開催!

大人気ビュッフェのお席を確約できるプレミアムステイプランやオリジナルトート付きプランの先行予約がスタートしており、一般予約も6月6日から始まります。

ホテルを代表するパティシエが手掛ける「すみっコ」スイーツ全6種

スイーツビュッフェの醍醐味は、好きなものを好きなだけ愉しめること!

高級スイーツで知られる「パティスリーSATSUKI」のパティシエが「すみっコぐらし」を小ぶりでかわいいスイーツで表現しています。

2025年の新テーマ「ぺんぎんラグーン」の世界観を、スイーツやドリンク、店内装飾で体験できます。

とかげとにせつむりのエクレア(上段左)

「とかげとにせつむりのエクレア」は、ブルーベリー味のエクレア。

チョコレートとクリームの食感が楽しい“片手スイーツ”です。

えびふらいのしっぽ(上段中央)

シガールクッキーにサブレ・フレークをまぶした「えびふらいのしっぽ」

「えびふらいのしっぽ」らしく、タルタルソースに見立てた柑橘のコンフィやナッツ入りのクリームが添えてあります。

とんかつのモンブラン(上段右)

ミルクジェラートの上に生搾りのモンブランとチョコレートクランチをまぶした「とんかつのモンブラン」

お好みでチョコレートソースをかけて味わえます。

ねことざっそうキャラメルポップコーン(下段左)

楽しい見た目に仕上げられた「ねことざっそうキャラメルポップコーン」

練乳とキャラメルのマーブルクリームに、ポップコーン・抹茶スポンジをデコレーションしています。

ぺんぎん?とたぴおかのゼリー(下段中央)

青りんごゼリーにヨーグルトソース、カラータピオカをトッピングした「ぺんぎん?とたぴおかのゼリー」

夏らしい涼やかなグラススイーツです。

しろくまとふろしきのマリトッツォ(下段右)

ふんわりやわらかな白パンにいちごクリームをサンドした「しろくまとふろしきのマリトッツォ」

「ふろしき」のドット柄のようにホワイトチョコチップを飾った、かわいらしいマリトッツォです☆

オリジナルコースター付のオプションドリンク

オプション料金:各1,200円(税・サ込)

キャラクター・フレーバー:

・しろくま ヨーグルトフラッペ+ピーチジュース+マシュマロ

・ぺんぎん? 抹茶フラッペ+あんこ+マシュマロ

・とんかつ チョコレートフラッペ+ココア+マシュマロ

・ねこ ココナッツフラッペ+パイナップルジュース+マシュマロ

・とかげ ヨーグルトフラッペ+パイナップルジュース+マシュマロ

「すみっコぐらし」の新テーマ「ぺんぎんラグーン」に登場する、「しろくま」「ぺんぎん?」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」の衣装を表現したノンアルコールドリンクが全5種類ラインナップ。

特典として、注文したドリンクのモチーフとなったキャラクターのオリジナルコースターがもらえます☆

ランチとしても楽しめる「ニューオータニ」のスイーツビュッフェ

「すみっコぐらし」のかわいいキャラクターをイメージしたコラボスイーツ以外にも、数々の大人気スイーツでメディアを賑わせているホテルニューオータニ。

スイーツブティック「パティスリーSATSUKI」の凄腕パティシエが手掛けるスイーツがずらりと並びます。

スイーツはもちろん、サンドウィッチやパスタなど“塩系”グルメも人気です!

※写真はイメージです

来場者特典:オリジナルステッカー

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜ぺんぎんラグーン〜」に来場された方、1名につきオリジナルステッカーが1枚もらえます。

夏休み限定スイーツビュッフェの思い出に、スマートフォンに忍ばせてもかわいいデザインです。

※写真はイメージです

オリジナルキャンバストート付プラン

今回のビュッフェ限定のオリジナルキャンバストート付プランも数量限定で同時販売!

ランチボックスを入れたり、ちょっとしたお出掛けやお買い物にも活躍してくれる、まさに“ちょうどいい”サイズのトートバッグです。

さらに、ホテルニューオータニ大阪では、撮影用にすみっコたちの「てのりぬいぐるみ」セットを1グループにつき1セット貸出!

席もあえて“すみっコ”を案内してくれる徹底ぶりも楽しいビュッフェです☆

※写真はイメージです

夏休みの家族旅行におすすめ!プレミアムステイプラン

大阪 スーペリアツイン

先行予約開始日:2025年5月30日(金)12:00〜

予約開始:2025年6月6日(金)12:00〜

開催期間:2025年7月1日(火)〜8月17日(日)

完売必至の「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ」の席を優先的に確保できるほか、オリジナルコースター付のオプションドリンクを1名につき1杯付いたプレミアムステイプラン。

一般予約に先立ち、先行予約がスタートしています☆

幕張 モデレートツイン

ホテルステイと「すみっコぐらし」のかわいいスイーツビュッフェがセットになった特別プラン。

夏休みの思い出にぴったりの旅行が楽しめます。

「すみっコぐらし」好きなら見逃せない「すみっコ」や「みにっコ」をイメージしたスイーツが盛りだくさんのホテルスイーツビュッフェ。

「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ〜ぺんぎんラグーン〜」は、ホテルニューオータニ幕張・大阪にて、2025年7月1日(火)から8月17日(日)までの夏休み期間限定で開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ”ぺんぎんラグーン”がテーマ!ホテルニューオータニ幕張・大阪「すみっコぐらしスペシャルスイーツビュッフェ appeared first on Dtimes.