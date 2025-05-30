¡Ú²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Û¿·¤·¤¤¹Ë¤ò¤·¤á¤Æ ¡É±ÀÎ¶·¿¡É¤ÇÆ²¡¹¤ÎÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡Ú¿·³ã¡Û
¿¿¿·¤·¤¤¹Ë¤òÄù¤á¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£»åµûÀî»Ô¤Î³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤Î¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤¬¡¢30Æü¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·Âè75Âå¡¦²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡£30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÁêËÐ´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë²£¹Ë¤Ø¤Î¿äµó¾õ¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ È¬³Ñ¿®Ë§Íý»öÄ¹
¡ÖÂç¤ÎÎ¤ÂÙµ± ÉÊ³ÊÎÏÎÌÈ´·²¤Ë¤Ä¤ ²£¹Ë¤Ë¿äµó¤¹¤ë¡£¡×
¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¡ØÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡Ù¡£
²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÅÂ¤Î³°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Î¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê¸½Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡¢¡É±ÀÎ¶·¿¡É¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤Æ²¡¹¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë»Õ¾¢¤âÂÀ¸ÝÈ½¤Ç¤¹¡£
¢£Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý
¡Ö¤¹¤´¤¯»ØÀè¤Þ¤Ç¤è¤¯¿À·Ð¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
Í£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤Ø¡£
30Æü¤ÎÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤«¤é¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè75Âå²£¹Ë Âç¤ÎÎ¤
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æº£Æü¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
5·î¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¤·Âè75Âå¡¦²£¹Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿³¤ÍÎ¹â¹»½Ð¿È¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡£30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ¤Ç¤ÏÁêËÐ´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë²£¹Ë¤Ø¤Î¿äµó¾õ¼øÍ¿¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ È¬³Ñ¿®Ë§Íý»öÄ¹
¡ÖÂç¤ÎÎ¤ÂÙµ± ÉÊ³ÊÎÏÎÌÈ´·²¤Ë¤Ä¤ ²£¹Ë¤Ë¿äµó¤¹¤ë¡£¡×
¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¡ØÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¡Ù¡£
²£¹Ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÅÂ¤Î³°¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Î¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ê¸½Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡¢¡É±ÀÎ¶·¿¡É¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤Æ²¡¹¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Ë»Õ¾¢¤âÂÀ¸ÝÈ½¤Ç¤¹¡£
¢£Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý
¡Ö¤¹¤´¤¯»ØÀè¤Þ¤Ç¤è¤¯¿À·Ð¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡×
Í£°ìÌµÆó¤Î²£¹Ë¤Ø¡£
30Æü¤ÎÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤«¤é¡¢²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè75Âå²£¹Ë Âç¤ÎÎ¤
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æº£Æü¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤ï¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×