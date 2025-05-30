¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ò10»þ´Ö´Æ¶Ø¤·¶âÃ¥¤Ã¤¿¤« Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷¤é2¿ÍÂáÊá
¡¡¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ¤ò¼Ö¤Ê¤É¤ËÌó10»þ´Ö´Æ¶Ø¤·¶â¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î½÷¤é2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÐ°²ÚÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤ÈÇÏÀÙÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤ÏµîÇ¯¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Ç28ºÐ¤ÎÃËÀ¤ò¼Ö¤Ê¤É¤Ë´Æ¶Ø¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢Ìó115Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¸ÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ç²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤ÏÃËÀ¤«¤é¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤ÇÇû¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤µ¤»¡¢¸ÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç²òÊü¤µ¤ì¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¶õ¹Á´Ø·¸¼Ô¤¬ÊÝ¸î¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë