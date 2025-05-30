ÆüËÜ¥Ï¥à °æÀî¿µ×¼ÒÄ¹ ²Ã¹©»ö¶È¹ñÆâ³°¤Ç¹¶¤á¤Ë ¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤ÇASEAN»Ô¾ì³«Âó
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤Ï¡Ö¹½Â¤²þ³×¡×¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¡ÖÉ÷ÅÚ²þ³×¡×¤òÃì¤È¤·¤¿Ãæ´ü3¤«Ç¯·×²è¤Î½éÇ¯ÅÙ¡Ê25Ç¯3·î´ü¡Ë¤Î·è»»¤ò·Ð¤Æ¡¢2Ç¯ÌÜ¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£´ü¤Î²þ³×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï»°»ö¶ÈËÜÉôÀ©¤«¤é³¤³°»ö¶ÈËÜÉô¤òÇÑ»ß¤·¡¢²Ã¹©»ö¶ÈËÜÉô¤È¿©Æù»ö¶ÈËÜÉô¤ÎÆó»ö¶ÈËÜÉôÀ©¤ËºÆÊÔ¤·¤¿¡£²Ã¹©»ö¶È¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤Ï¾¦ÉÊ½¸Ìó¤Ê¤É¼é¤ê¤ËÅ°¤·¤¿¤¬¡¢º£´ü¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç¡Ö¹¶¤á¡×¤ËÅ¾¤¸¤ë¡£¹¥Ä´¤Î¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤Ï¡¢³¤³°¤Ï¥¢¥»¥¢¥óÃÏ°è¤Ç´ØÏ¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É²þ³×¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£9Æü¤Î·è»»²ñ¸«»þ¤Ë°æÀî¿µ×¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£´ü»ö¶ÈÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î540²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¡¡¡¡¡þ
Á°´ü¶ÈÀÓ¤ÏÁý¼ý¸º±×¡£Çä¾å¹â¤Ï¿©Æù»ö¶È¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¾å¾º¤ä¹ë½£µíÆùÀ¸»º³ÈÂç¤¬´óÍ¿¤·1Ãû3706²¯±ß¤ÈÁ°´üÈæ5.1¡óÁý¼ý¤·¤¿¡£»ö¶ÈÍø±×¤Ï¼ý±×À¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ø¤Î½¸Ìó¤Ê¤É²Ã¹©»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÆ¤¹¤ëÍ¢Æþ¿©Æù¤ÎÈÎÇä¶ìÀï¤Ê¤É¤Ç5.3¡ó¸º¤Î425²¯±ß¡£
°æÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë²¼´ü¤Î·×²è¤¬²¼²ó¤Ã¤¿¡£¥³¥á¤äÌîºÚ¤Î¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤Ç¾®ÇäÅ¹¤Ç¤Ï¿©ÆùÈÎÇä¤¬¸·¤·¤¯¡¢Í¢ÆþÆù¤â²¼´ü¤«¤éÆÃ¤Ë¹âÆ¤·¡¢³°¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤¬µíÆù¤«¤éÆÚÆù¤ä·ÜÆù¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô»ëÅÀ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À®²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö²Ã¹©»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤ÎÂ¾¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤ÏÍè¾ì¼ÔÁý¤Ë¤è¤ê·×²è°Ê¾å¤Î¶ÈÀÓ¡×¤È¡¢³Æ»ö¶È¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
º£´ü¤ÏÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î³Æ²þ³×¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡£ÇÑ»ß¤·¤¿³¤³°»ö¶ÈËÜÉô¤Î³Æ»ö¶È¤ò¡¢ËÌÊÆ»ö¶È¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢²Ã¹©»ö¶È¤Ï²Ã¹©»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¡¢¹ë½£µíÆù»ö¶È¤Ê¤É¤Ï¿©Æù»ö¶ÈËÜÉô¤Ë°Ü´É¤·¤¿¡£¿©Æù»ö¶È¤Ç¤Ï¡ÖÍ¢Æþ¿©Æù¤Ï³¤³°¤ÎÄ´Ã£ÉôÌç¤«¤é¹ñÆâ¤ÎÈÎÇäÉôÌç¤Þ¤Ç¤Î°ìËÜ²½¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ûÍ×¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¤¿¾å¤ÇÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖµíÆù¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÆÚÆù¤ä·ÜÆù¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¾ÃÈñ¼Ô»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¤È¤®¤ì¤Ê¤¯ºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¤Î¤¬º£²ó¤Î¹½Â¤²þ³×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ï¡¢24Ç¯¤ËÄó·È¤·¤¿Â¾¼Ò¤È¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ò·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¹ñÆâ¤ÏJAÁ´ÇÀ¤È¤ÎÊñ³çÅª»ö¶ÈÏ¢·È¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï¥¿¥¤ºÇÂç¤Î¿©ÉÊ´ë¶ÈCPF¼Ò¤È¤ÎÊñ³çÅª¶ÈÌ³Äó·È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï25Ç¯1·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç·ÜÆù²Ã¹©ÉÊÅù¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ëLJD Holdings¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¸ú²ÌÅù¤ÇÇä¾å³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
É÷ÅÚ²þ³×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¼ÒÆâ¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¨¤¨¤Ç¡×¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÉ½¸½¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Î·ã¤·¤¤ÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Ä©Àï¤¹¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¾úÀ®¤ò¿Ê¤á¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Î²ÁÃÍ¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
º£´ü¤Î³Æ»ö¶ÈÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ã¹©»ö¶È¤ÏºòÇ¯¤Î¼ý±×Î¨²þÁ±¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿¼é¤ê¤«¤é¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¡Ö¹¶¤á¡×¤ËÅ¾¤¸¡¢¹¶¤á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿·¾¦ÉÊ¤âÅêÆþ¤¹¤ë¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥»¥¢¥ó»Ô¾ì¤Ç¥·¥ã¥¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¢¥»¥¢¥ó¤Î¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ô¾ì¤ÏºÙÈÔ¤¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢¥·¥ã¥¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤ÎÆÃÄ§¡ÖÁÆÈÔ¤¡×¤Çº¹ÊÌ²½¤·¡¢¿·»Ô¾ì³«Âó¤ËÄ©¤à¡£
¿©Æù»ö¶È¤Ï¡¢²Ã¹©»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÇä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿©Æù¤Ç¤¢¤ë¹ñ»º·ÜÆù¡ÖºùÉ±¡×¡¢¹ñ»ºÆÚÆù¡ÖÇþ¾®Ä®¡×¡¢¹ë½£»º¡ÖÂçÇþµíANGUS¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿©ÆùÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤Ï¡Ö°û¿©¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¡×¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ë6·îÃæ½Ü¡¢¿·¤¿¤Ê°û¿©¾¦¶È»ÜÀß¤ò³«Àß¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤¤ÎÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÂ¾¡¢Ìîµå¾ì¤ÎÆâÌî¤Î¼Ç¤òÅ·Á³¼Ç¤«¤é¿Í¹©¼Ç¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥Ï¥à¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¶È¤òÆâ³°¤Ç¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£