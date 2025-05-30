¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¡¢³Ñ³¦¤È¤Î·èÊÌ¤Ë¡ÖÇÓÂ¾Åª²á¤®¤ë¡×ÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÊç¤ë°ãÏÂ´¶¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹ß³Ê¡õ¸ºµë½èÊ¬¤â
¡¡¸µ²£¹Ë¤ÎÎÏ»Î¡¦ÇòË²¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤Î9·î¾ì½ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤¬ÁêËÐ¶¨²ñ¤ËÂà¿¦ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£6·î2Æü¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¤Ç¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤¯¡¢Âà¿¦¤Ï·èÄêÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±ÊÌî²ê°ê¤ä¤ó¡×ÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ²£¹Ë¤ÎÂ¹
³Ñ³¦¤«¤éÂà¤¯ÇòË²¤ËÃ²¤¤ÎÀ¼
¡¡Âà¿¦¤Ø»ê¤ëÇØ·Ê¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ï°úÂà¸å¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯1·î¤ËÄï»Ò¤ÎË½¹ÔÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÊý¤ÈÆ±¤¸¤¯¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤ÎËÌÀÄË²¤¬ÊÌ¤ÎÎÏ»Î¤ËË½¹Ô¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ËÌÀÄË²¤Ï°úÂà¡£
¡¡µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤â¡Ø»Õ¾¢¤ÎÁÇÍÜ¡¢¼«³Ð¤¬Âç¤¤¯·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤·¤ÆÁêËÐ¶¨²ñ¤Î°Ñ°÷¤«¤éÊ¿Ç¯´ó¤Ø¤Î2³¬µé¹ß³Ê¡¢3¥ö·î¤Î20%¤Î¸ºµë½èÊ¬¤È¤È¤â¤Ë¡¢µÜ¾ëÌîÉô²°¼«ÂÎ¤â½êÂ°¤¹¤ë°ËÀª¥ößÀ°ìÌç¤ØÌµ´ü¸Â¤ÎÍÂ¤«¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÉô²°¤ÎºÆ¶½¤Î¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤¿¤º¡¢¤µ¤é¤Ë¸½Ìò»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¼«Ê¬¤è¤ê³Ê²¼¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¿ÆÊý¤Î¸µ¤Ç¿ÆÊý¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î·èÃÇ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Ôµ®Çµ²Ö¡¢Ä«ÀÄÎ¶¡¢ÇòË²¤È°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿²£¹Ë¤ò°úÂà¸å¶¨²ñ¤Ë»Ä¤»¤ºÎ®½Ð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¨²ñ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Õ
¡ÔµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Î½ê¶È¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¨²ñ¤¬»ö¼Â¾å¡ÖÄÉ¤¤½Ð¤¹¡×Êý¸þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Î³°¹ñ¿Í¸µÎÏ»Î¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¸·¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤À¤±¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô¥¤¥¸¥á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁêËÐ¶¨²ñ¤ÏÇÓÂ¾Åª²á¤®¤ë¤è¤Í¡£³Î¤«¤Ë¸½Ìò¤Î»þ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¤ò¸«¤ë¤Èµ¿Ìä¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë²£¹Ë¤¬¤è¤¯²æËý¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡Õ
¡¡Ã²¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤°ÍýÍ³¤Ï¡¢¿·²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤ÈÁ°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁêËÐ³¦¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ÎÃÂÀ¸¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½é¾ì½ê¤«¤é13¾ì½ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢24ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¿·²£¹Ë¤ÎÃÂÀ¸¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô45²ó¤ò¸Ø¤ëÌ¾²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÂà¿¦¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇòË²¤ÏÅö½é¤Ï³Ñ³¦¤òÎ¥¤ì¤ë°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌ¾¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤Î½Ë²ì¥à¡¼¥É¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÇÛÎ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤ÎÆâ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÁêËÐ¤Ë¸Â¤é¤º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¤Âå¸òÂå¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤â¤¤¤¿¤·Êý¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÃ²¤«¤ï¤·¤¤»öÂÖ¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£