Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Çº£¤â¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤ÎÁÜº÷¤ò6·î2Æü¤ËºÆ³« ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅÚº½Êø¤ì¤Ç¡¢º£¤â1¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÌ¾½®Ä®¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©·Ù¤¬6·î2Æü¤«¤é¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÌ¾½®Ä®¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì°Ê¹ß¡¢ÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯3·î5Æü°Ê¹ß¡¢ÁÜº÷¤¬ÃæÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6·î2Æü¤Ë±üÇ½ÅÐÇÀÎÓÁí¹ç»öÌ³½ê¤¬Ì¾½®Ä®¤ÇÂÏÀÑ¤·¤¿ÅÚº½¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜº÷³èÆ°¤Ë¤Ï¸©·Ù¤ÎºÒ³²ÂÐºö²Ý¤Ê¤É¤«¤é10¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÎØÅç»Ô¤Ç¤Ï¡¢Ì¾½®Ä®¤ÈÄ®ÌîÄ®»û»³¤Ç2¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬º£¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£