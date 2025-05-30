BTS¡¦J-HOPE¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¸ø³«¤Ç¿§µ¤Á´³«¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤¹¤®¤Æ2ÅÙ¸«¡×¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/30¡ÛBTS¡Ê¥Ó¡¼¥Æ¥£¡¼¥¨¥¹¡Ë¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Û¡¼¥×¡Ë¤¬5·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦J-HOPE¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú
¤³¤ÎÆü¡¢J-HOPE¤Ï6·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKillin¡Ç It Girl ¡Êfeat. GloRilla¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÁÇÈ©¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿í÷¤·¤¤Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¡£2ËçÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤½Ð¤¿º¿¹ü¤ä¹¢Ê©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¡¢J-HOPE¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤¹¤®¤Æ2ÅÙ¸«¡×¡Öº¿¹ü¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¤Î¤Ä¤Êý¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦J-HOPE¤Î¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú
¢¡J-HOPE¡¢³ä¤ì¤¿Ê¢¶Ú¸ø³«
¤³¤ÎÆü¡¢J-HOPE¤Ï6·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKillin¡Ç It Girl ¡Êfeat. GloRilla¡Ë¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÁÇÈ©¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿í÷¤·¤¤Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¡£2ËçÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤½Ð¤¿º¿¹ü¤ä¹¢Ê©¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¡¢J-HOPE¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤Ç¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡J-HOPE¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤¹¤®¤Æ2ÅÙ¸«¡×¡Öº¿¹ü¤¬¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¶½Ê³¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¤Î¤Ä¤Êý¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÄ¦¹ï¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û