¸µÇð¤Î¡ÈÄ¶¿Í¡ÉFW¥ª¥ë¥ó¥¬¡¢¥¢¥ë¡¦¥É¥¥¥Ï¥¤¥ëÂàÃÄ¤¬·èÄê¡Ä4Ç¯È¾¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î130¥´¡¼¥ë

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شُكراً لك.. ❤ Asante sana, @OgadaOlunga pic.twitter.com/dRNnUCSlj8— Al Duhail SC | نادي الدحيل (@DuhailSC) May 29, 2025