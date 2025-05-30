¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÇµÔÂÔ¤òËÉ»ß¤¹¤ë»Ø¿Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É±¿±Ä»ØÆ³»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤»ö¹à¤¬Â¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸©¤¬¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ÎÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÀßÃÖ¼Ô¡ÖÍ¼¾Æ¤±¤³¤ä¤±¡×¤Ç¤¹¡£

¡¡¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀÐÉù¤ÎÎ¤ ²ÖÀ¥¡×¤Ê¤É¤Î3¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÈòÆñ·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÔÂÔ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¸©¤ÎÍ­ÎÁÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î±¿±Ä»ØÆ³»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤»ö¹à¤¬Â¿¿ô¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç14²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ²þÁ±¤òµá¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÌ¿Îá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¡ÖÍ¼¾Æ¤±¤³¤ä¤±¡×¤ËÂÐ¤·¡¢ÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢1¤«·î°ÊÆâ¤Ë²þÁ±Êó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

KYT¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ¼¾Æ¤±¤³¤ä¤±¡×¤ÎÃ´Åö¿¦°÷¤Ï¡¢¡Ö»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£