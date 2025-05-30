¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¡É¤â¡Ä¾®¾¾½µ3ÊØ±¿¹Ò¤ò°Ý»ý¡¡¹ñºÝ²ßÊªÊØ¥«ー¥´¥ë¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¡¡ÀÐÀî¡¦ÃÚÃÎ»ö¤òÉ½·É
¾®¾¾¶õ¹Á¤Ç¹ñºÝ²ßÊªÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬30Æü¡¢ÀÐÀî¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÚÃÎ»ö¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥«ー¥´¥ë¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤Ï¡¢¾®¾¾¶õ¹Á¤Ç½µ3ÊØ¤Î¹ñºÝ²ßÊªÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤Ç31Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÃÚÃÎ»ö¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¥«ー¥´¥ë¥Ã¥¯¥¹¹Ò¶õ¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥Õ¥©ー¥½¥ó¼ÒÄ¹·óCEO¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢Á÷ÎÌ¤Î¸º¾¯¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ßÊªÊØ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½µ3ÊØ¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¾¾ÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ¬¤º¼é¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´ü´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃÛ¤¤¤¿´Ø·¸À¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾®¾¾¶õ¹Á¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®¾¾È¯Ãå¤Î¹ñºÝ²ßÊªÊØ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¤ò¥«ー¥´¥ë¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë·×²è¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£