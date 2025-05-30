²¬»³»Ô¤Ë¸©ÆâºÇÂç¤Î±«¿å´É¤¬´°À®¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
²¼¿åÆ»¤Î¥Á¥«¥éÅ¸¡¡Å·Ëþ²°¥Ï¥Ôー¥¿¥¦¥ó²¬ÆîÅ¹
¡¡Âç±«¤Ê¤É¤Ç½»Âð¤äÆ»Ï©¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦±«¿å¤òÎ®¤¹±«¿å´É¡£²¬»³¸©ºÇÂç¤Î±«¿å´É¤¬²¬»³»Ô¤Ë´°À®¤·¡¢µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï30Æü¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²óÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿±«¿å´É¤Ï¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Î±º°ÂÃÏ¶è¼þÊÕ¤Î¿¼¤µ20m¤Û¤É¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾·Â3.75m¡¢Ä¹¤µÌó3.7km¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ë¿»¿åÂÐºö¤ä¡¢²¬»³»Ô¤¬Àß¤±¤Æ¤¤¤ëÊä½õÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï31Æü¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£