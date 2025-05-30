1966Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î59ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¾å¤²¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â·«¤ê¾å¤²¤·¤Æ¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤âÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1¥«·îÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¡¢·«¾å¤²´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¸º³ÛÎ¨¤ÎÇ¯¶â¤ò°ìÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ï0.5¡ó¡Ë¡£¸º³ÛÎ¨¤Ï°ìÀ¸³¶ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇ¯Îð¡Ê64ºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¡¢Æ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¡¢°ìÀ¸³¶¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ·«¾å¤²¼õµë¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«¤ê¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§1966Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î59ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£64ºÐ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¾å¤²¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö1966Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î59ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£64ºÐ¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¾å¤²¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÆ¿Ì¾¡Ë
A¡§ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¾å¤²¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤âÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤Ò¤È·îÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹Ï·ÎðÇ¯¶â¤Ï¸¶Â§65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬1Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤Ê¤É¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢65ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õ¼è³«»ÏÇ¯Îð¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤â·«¤ê¾å¤²¤·¤Æ¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤âÆ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·«¾å¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢1¥«·îÁá¤¯¼õ¤±¼è¤ë¤´¤È¤Ë0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¡¢·«¾å¤²´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤¿¸º³ÛÎ¨¤ÎÇ¯¶â¤ò°ìÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Î¸º³ÛÎ¨¤Ï0.5¡ó¡Ë¡£¸º³ÛÎ¨¤Ï°ìÀ¸³¶ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇ¯Îð¡Ê64ºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»Ùµë¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¡¢Æ±»þ¤Ë·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â·«¤ê¾å¤²¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ò¤È·îÅö¤¿¤ê0.4¡ó¸º³Û¤µ¤ì¡¢°ìÀ¸³¶¸º³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ·«¾å¤²¼õµë¤ÎÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)