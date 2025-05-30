¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡ÖFGCS¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡¾Þ¶âÁí³Û¤Ï180Ëü±ß¡¢·è¾¡¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤Ë¡¡
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢MIXI¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡õPC¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Ð+¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡¢FGCS¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù½é¤Î¸ø¼°Âç²ñ¡ÖFGCS¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÍ½Äê¤Î´ßÂç²Ï¡õ¥Þ¥ê¥ª¥ó
¡Ø¥Õ¥§¥¹¥Ð+¡Ù¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÍðÀï¥Ñー¥Æ¥£¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡£º£²ó¡¢³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÖFGCS¡×¤Ç¤Ï¾Þ¶âÁí³Û180Ëü±ß¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤òÆü¤´¤í¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê¥×¥ì¥¤¥äー¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥êー²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·è¾¡¤ÎÉñÂæ¡ÖASH WINDER Esports ARENA¹âÅÄÇÏ¾ìÅ¹¡×¤Ø¤È¾·ÂÔ¡£¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ÎÌÜÁ°¤ÇÌ¾ÍÀ¤È¾Þ¶â¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤í¤¦¡£·è¾¡ÅöÆü¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î´ßÂç²Ï¤È¥Þ¥ê¥ª¥ó¡ÊCV¡§ÀÐ¶¶Åí¡Ë¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ìÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥Áー¥àÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó·è¾¡´ÑÀï¤Î»²²Ã±þÊç¤â¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë