ÀîÅç±Ê»Ì¡¡Èþ¿ÍºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë´¶¼Õ¤Î¹¬¤»²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀîÅç±Ê»Ì¡Ê42¡áÈØÅÄ¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡Ã£¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWithout you I¡Çm nothing..¡×¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¡Ë¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢°û¿©Å¹¤Ç²¦´§¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¤òÆ¬¤Ë¤«¤¶¤·¤¿ºÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Æó½÷¤òÊú¤¤¤¿¼«¿È¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¡¢ºÊ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅç¤Ï2014Ç¯9·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¡£Íâ15Ç¯12·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬¡¢20Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢21Ç¯11·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£