¡Ú¹ÅçÂç³Ø¡ÛÊÆ¹ñÎ±³ØÀ¸¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼õ¤±Æþ¤ì¤òÈ¯É½¡¡Áí³Û7²¯±ß¤Î»Ù±çºö
¹ÅçÂç³Ø¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Î¥Ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÌÀÜ¤Î¿·µ¬Í½Ìó¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤ËÂÐ¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤Ê¤É¡¢°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹ÅçÂç³Ø¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³èÆ°¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ±³ØÀ¸¤ä¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¿ô¤ÏÎ±³ØÀ¸¤¬ºÇÂç£·£´¿Í¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬ºÇÂç£´£´¿Í¤È¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÌÈ½ü¤ä½É¼Ë¤ÎÄó¶¡¤Ê¤ÉÁí³Û£·²¯±ß¤Î»Ù±çºö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯5·î30ÆüÊüÁ÷¡Õ