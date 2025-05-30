¶ÌÌÚ»á¡¢È÷ÃßÊÆ±ÂÈ¯¸À¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¡¡X¤ËÅê¹Æ
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï30ÆüÌë¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¡ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¿åÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡ÖÊª²Á¹â¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤«¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÉÔÍÑ°Õ¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï28Æü¤Î½°±¡ÇÀÎÓ¿å»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¤¢¤È1Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤éÆ°Êª¤Î±Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼ç¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£