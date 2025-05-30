¡ÚÃæ·Ñ¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¦¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Î¡ÈÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¡É¤ÇÆüËÜ¿Í20¿Í°Ê¾å¤¬¹´Â«¡¡µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡È¹ñ¶¤Î³¹¡É¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
5·î27Æü¡¢¥¿¥¤¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎµòÅÀ¤Ç20¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½µòÅÀ¤Î¼þÊÕ¤«¤é¡¢FNN¥Ð¥ó¥³¥¯»Ù¶É¡¦¿ùÂ¼Í´ÂÀÏ¯µ¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸å¤í¤Ë¹â¤¤Ê½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À29Æü¤ËÉßÃÏÆâ¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¼Ö¤¬²¿Âæ¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢·úÊª¤Î¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â³èÆ°¤¬°ìÉôÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬º¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎµòÅÀ¤¬¤«¤Ê¤êÊÄº¿Åª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ï¥¿¥¤¤È¤Î¹ñ¶¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ËÈÈºáµòÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÈÈºáÁÈ¿¥¤Ï¸µ¡¹Âç·¿¤Î¥«¥¸¥Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤ÆµòÅÀ²½¤·¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¸¥Î»ö¶È¤Ï³°²ß¤ò²Ô¤°¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤ÎµÒ¤¬Íè¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥Ú¥È¤Ç¤Ï¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢»ñËÜ¤Î¥«¥¸¥Î¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢³¹¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥¤âÎ®Æþ¤·¡¢¼£°Â¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Ç¤Ï·ÙÈ÷°÷¤¬¼þ°Ï¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤âÂ¿¤¯¡¢°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£