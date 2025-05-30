¡ÚDeNA¡ÛËÒ½¨¸ç¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤Ç2²ó¤ËÀèÀ©¡¡Á°Æü¤Îºå¿ÀÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¤Î¡È°ìÈ¯¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-¥ä¥¯¥ë¥È(30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤¬2²ó¡¢ËÒ½¨¸çÁª¼ê¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ÌîÂÀ°ìÅê¼ê¡£ËÒÁª¼ê¤Ï¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢6µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¤È¤é¤¨º¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥½¥íHR¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÁª¼ê¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂè8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸åDeNA¤Ï¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¤¬Ê»»¦ÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢1ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£