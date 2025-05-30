Æ¦¸¶°ìÀ®¡¢23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¾Ð´é¡¡Ä«¤«¤é¥¸¥à¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¡¡¶âÈ±¡õÃ»È±¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¡¡11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØBADBOYS -THE MOVIE-¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃÓºêÍý¿Í&»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤é¤Ë½Ë¤ï¤ì¾Ð´é¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡½é¼ç±é±Ç²è¤ÎÉõÀÚ¤ê¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶âÈ±¡õÃ»È±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¦¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼ç±é¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢INI¡¦ÃÓºêÍý¿Í¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤¶¤¡Ë¡¢M!LK¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢°æ¾åÁÛÎÉ¡¢À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¡£¤¤ç¤¦5·î30Æü¤ÏÆ¦¸¶¤Î23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢ÃÓºê¤Î¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤¿¡£¡Ö½é¼ç±é¤Ç23ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¿´¤«¤é´¶¤¸¤¿¡£Ä«Áá¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£6»þ¤«¤é7»þ¤Þ¤Ç¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×ÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖJO1¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âJO1¤È¡ØBADBOYS¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5500ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¡¢ÅÄÃæ¹¨»á¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅªÉÔÎÉÌ¡²è¡ØBADBOYS¡Ù¡Ê¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¡¢À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¶ÍÌÚ»Ê¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÉÔÎÉ¡¦Â¼±Û¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£ºÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÖBEAST¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤¹¤ë¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢Æ¨¤²¤ëÅÓÃæ¤ÇÀîÃæÍÛÆó¡ÊÃÓºê¡Ë¡¢ÃæÂ¼¼÷Íº¡ÊM!LK¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¡¢´ä¸«¥¨¥¤¥¸¡Ê°æ¾åÁÛÎÉ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¶Ë³ÚÄ³¡×¼·ÂåÌÜ¥È¥·¤«¤é¡Ö×¢ÅçNight¡Çs¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡×¤È¤Î¹³Áè¤ØÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤¿Æ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÃÓºêÍý¿Í&»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤é¤Ë½Ë¤ï¤ì¾Ð´é¤ÎÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡½é¼ç±é±Ç²è¤ÎÉõÀÚ¤ê¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶âÈ±¡õÃ»È±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ¦¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤ó¤À¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼ç±é¤È¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢1988Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¡Ù¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5500ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¡¢ÅÄÃæ¹¨»á¤Ë¤è¤ëÅÁÀâÅªÉÔÎÉÌ¡²è¡ØBADBOYS¡Ù¡Ê¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¡¢À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡¡ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¶ÍÌÚ»Ê¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÉÔÎÉ¡¦Â¼±Û¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²È¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¡£ºÇÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÖBEAST¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤ò»Ö´ê¤¹¤ë¤â¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¡¢Æ¨¤²¤ëÅÓÃæ¤ÇÀîÃæÍÛÆó¡ÊÃÓºê¡Ë¡¢ÃæÂ¼¼÷Íº¡ÊM!LK¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡Ë¡¢´ä¸«¥¨¥¤¥¸¡Ê°æ¾åÁÛÎÉ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¶Ë³ÚÄ³¡×¼·ÂåÌÜ¥È¥·¤«¤é¡Ö×¢ÅçNight¡Çs¡Ê¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¡×¤È¤Î¹³Áè¤ØÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢ÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤¿Æ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£