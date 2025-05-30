¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÆÈ¿ÈÃËÀ¤Î²ÁÃÍ¤Ã¤ÆÇ¯¼ý¤Ê¤Î¡©¡×Àª¤¤¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡£ºÇ½é¤Ï½Ð²ñ¤¤¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡Á¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤³¤ï¤¤¡Á¡Ù¤òÆÉ¤à
¼«¿È¤äÍ§¿Í¤ÎÂÎ¸³Ì¡²è¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¥Ö¥í¥°Åù¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Î¤Ê¤«¤¤Ï¤é¤¢¤¤³¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤È¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³µ¡Ø¤¿¤Ã¤¿2Æü¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¡Ù¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ØÎ¤µ¢¤ê½Ð»º¤·¤¿¤éÂç¼ºÇÔ¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡ØÌ¼¤¬´éÌÌËãáã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤Ê¤É¡¢»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤ëÆü¾ï¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¶¦´¶¤ä´Ø¿´¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤¤Ï¤é¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¡Ø¥ï¥±¤¢¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó ¡Á¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤³¤ï¤¤¡Á¡Ù¤ò¾Ò²ð¡£ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¥²¥¹ÀèÇÚ¤¬Ç¯¼ýÀ¹¤ê¡õÂç´ë¶ÈÆ÷¤ï¤»ºîÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ã´³°ú¤¤Ä¤Ä¡¢È¿È¯¤¹¤ë·Á¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤Ï¤ë·¯¡£¤ª¼ò¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤ÎÈà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤ë·¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ê¤«¤¤Ï¤é¤µ¤ó¡§¤Ï¤ë·¯¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£É½¸þ¤¤Ï±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥â¥Æ¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÎø°¦¤Ë¤Ï²²ÉÂ¤Ç¤É¤³¤«¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥²¥¹ÀèÇÚ¤ÎÍ·¤Ó¤Ã¤×¤ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤·(¾Ð)¡£
¡½¡½¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¡Ö¿ÍÀ¸½é¥â¥Æ¡×¤ËÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ë·¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ò´¶¤¸¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºîÀï¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤«¤¤Ï¤é¤µ¤ó¡§¤Ï¤ë·¯¡¢¤Û¤ó¤ÈºÇ½é¤ÏÉâ¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥â¥Æ¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡Ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²ñÏÃ¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¡Ö»î¤µ¤ì¤Æ¤ë´¶¡×¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯Ê¹¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤â¤¦Îø°¦¤ÎÆþ¸ý¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤·¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈæ¤Ù¤ÆÎø°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÎø¤·¤¿¤¤¡Á♫¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤ë¤¯¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦(¾Ð)¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âÈà¤Î¤è¤µ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ¤Î¡ÖÂç´ë¶È¶ÐÌ³¤Ë¤ª¤ï¤»ºîÀï¡×¤ÇºÇ½é¤Ï½÷À¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¡¢Éâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ë·¯¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¿Í¤«¤Î½÷À¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö»î¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡ÈºîÀï¡É¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤Î¤Á¤Î¤ÁÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤æ¤ê¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤Ï¤ë·¯¤È¤æ¤ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Æ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Ê¤«¤¤Ï¤é¤¢¤¤³(@nakakihara_hibi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£