Ç¥ÉØºÊ¤ÎÂÎÄ´¤è¤ê¡È¼ñÌ£¤¬Âç»ö¡É¤Ê¥â¥éÉ×¡ª¡©¤À¤¬¿ôÆü¸å¡ÚÀµ¹¶Ë¡¤ÎÈ¿·â¡Û¤Ë°Ù¤¹½Ñ¤Ê¤¯¡Ö¤¢¡Ä¤¨¤Ã¤È¡Ä¡×¡ÚÉ×ÉØÃç¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊýË¡¡Û
É×ÉØ´Ø·¸¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÅØÎÏ¤òÇ§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡Û
Ï¢Æü¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Îå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¡Û
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÇÄ¾¤Ê²ñÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¡Û
É×ÉØ¤Ç¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ä´ê¤¤¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³«¤«¤ì¤¿¿´¤Ç¹Ô¤¦À¿¼Â¤Ê²ñÏÃ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¹ç¤¦´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤È¤¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Û
¡Ö¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÎÉ×¤Ï»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤âÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤òÄ¹»þ´ÖÏ¢¤ì²ó¤¹»ÏËö¡Ä¡£
ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥ì¥¢¤ÊÆÃÅµ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¡¢²æËý¤Ç¤¤ºÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢Êì¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤ÆÉ×¤òµêÃÆ¡Ä¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤¹¤ëÊì¤ËÉ×¤Ï¡Ø¤¢¡Ä¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ù¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÛ¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤³¤½¤¬¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤äÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡Û
Ï¢Æü¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢É×¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Îå«¤Ï¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤òÂº½Å¤·¹ç¤¦¡Û
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤ÎÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£Æü¤â°ìÆü¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª¤«¤²¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤Î¿´¤òÌþ¤ä¤·¡¢Îå¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¿´¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ä´ê¤¤¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³«¤«¤ì¤¿¿´¤Ç¹Ô¤¦À¿¼Â¤Ê²ñÏÃ¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¹ç¤¦´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤È¤¤Ë¤ÏÂè»°¼Ô¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¡Û
¡Ö¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤ÎÉ×¤Ï»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤âÂÖÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤òÄ¹»þ´ÖÏ¢¤ì²ó¤¹»ÏËö¡Ä¡£
ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡Ø¥ì¥¢¤ÊÆÃÅµ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç²ÙÊª¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¡¢²æËý¤Ç¤¤ºÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¡¢Êì¤¬ÆÍ·âË¬Ìä¤·¤Æ¤¤ÆÉ×¤òµêÃÆ¡Ä¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤¹¤ëÊì¤ËÉ×¤Ï¡Ø¤¢¡Ä¤¨¤Ã¤È¡Ä¡Ù¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÁÛ¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤³¤½¤¬¡¢É×ÉØ¤Îå«¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
É×ÉØ¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê´ê¤¤¤äÎå¤Þ¤·¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë