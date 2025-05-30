¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÅã¤¬ÅÐ¾ì¡¡¡Ø28Ç¯¸å...¡ÙÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼²ò¶Ø
¡¡¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥ÉµÓËÜ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤è¤ê¡¢¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¿ô¤ÎÆ¬³¸¹ü¤ä¿Í¹ü¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÉÔµ¤Ì£¤ÊÅã¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÍÍ»Ò¡Ä¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤òÃÛ¤¤¤¿Çî»Î¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡ã¿Í´Ö¡ä¤È¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤ÎÌ¿¤¬¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£Ä¶¼«Á³Åª¤ÊÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤¿»àÂÎ¡ã¥¾¥ó¥Ó¡ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¶§Ë½²½¤·¤¿¡ãÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¡ä¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¿Í´Ö¤ò°ì½Ö¤Ç¶§Ë½²½¤µ¤»¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÎ®½Ð¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¶²ÉÝ¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤«¤é¡È28Ç¯¸å¡É¡Ä¡£º£¤â¤Ê¤ª¥¤¥®¥ê¥¹ËÜÅÚ¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¶§Ë½¤Ê´¶À÷¼Ô¤Ç°î¤ì¡¢´¶À÷¤òÆ¨¤ì¤¿¤ï¤º¤«¤Ê¡ã¿Í´Ö¤¿¤Á¡ä¤Ï¶¯À©³ÖÎ¥¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á³¤¤ò³Ö¤Æ¤¿¾®¤µ¤Ê¸ÉÅç¤ËÆ¨¤ì¤¿¡ã¿Í´Ö¤¿¤Á¡ä¤Ï¡¢¸«Ä¥¤êÂæ¤ò·ú¤Æ¡¢Éð´ï¤òÈ÷¤¨¡¢¿È¤òÀø¤á¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Åç¤ÇÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼=¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤È¡¢Åç¤«¤é°ìÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È¶ËÈëÇ¤Ì³¡É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤áÅç¤Î³°¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¡È¿Í´Ö¤¬¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É´¶À÷¼Ô¤À¤é¤±¤Î¶²ÉÝ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤ÇÁ´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡Ê»à¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ë¡×¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤À¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤Ï¡¢¶§Ë½¤Ê´¶À÷¼Ô¤À¤é¤±¤ÎËÜÅÚ¤Ç¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÇî»Î¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢25ËüËÜ°Ê¾å¤Î¹ü¤È5500¸Ä¤â¤ÎÆ¬³¸¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Èà¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÏÉ¬¤º»à¤Ì¡£´¶À÷¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢»à¼Ô¤Ï³§Æ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÀ»¿¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»à¼Ô¤òÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯·É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³¼¹ü¤ÎÅã¤Ï¤½¤Î¿®¾ò¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ËÌÉô¥·¥ã¥¦¥ì¥¤¹Ù³°¤ËÌµ¿ô¤Î½½»ú²Í¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö½½»ú²Í¤ÎµÖ¡×¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë»à¼ÔÌó15Ëü¿ÍÊ¬¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÄÉÅéÊÉ¤Ê¤É¡¢»à¼Ô¤Îµ²±¤ò¹ï¤ó¤À¼Âºß¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¡È³¼¹ü¤ÎÅã¡É¤ËÅÐ¤ê¡¢Æ¬³¸¹ü¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åç¤Î²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´í¸±¤òËÁ¤¹¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë½ÅÂç¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÐ¼¡Ê¤Û¤Î¡Ë¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢6·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÍÍ»Ò¡Ä¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤òÃÛ¤¤¤¿Çî»Î¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥¤¥ë¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Å°Äì¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡ã¿Í´Ö¡ä¤È¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤ÎÌ¿¤¬¤±¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡£Ä¶¼«Á³Åª¤ÊÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤¿»àÂÎ¡ã¥¾¥ó¥Ó¡ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¶§Ë½²½¤·¤¿¡ãÀ¸¤¤ë¿Í´Ö¡ä¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á³¤¤ò³Ö¤Æ¤¿¾®¤µ¤Ê¸ÉÅç¤ËÆ¨¤ì¤¿¡ã¿Í´Ö¤¿¤Á¡ä¤Ï¡¢¸«Ä¥¤êÂæ¤ò·ú¤Æ¡¢Éð´ï¤òÈ÷¤¨¡¢¿È¤òÀø¤á¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Åç¤ÇÊë¤é¤¹¼ç¿Í¸ø¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡Ê¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Æ¥¤¥é¡¼=¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¤È¡¢Åç¤«¤é°ìÅÙ¤â½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¡È¶ËÈëÇ¤Ì³¡É¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤¿¤áÅç¤Î³°¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¡È¿Í´Ö¤¬¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É´¶À÷¼Ô¤À¤é¤±¤Î¶²ÉÝ¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬ËÜºî¤ÇÁ´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥á¥á¥ó¥È¡¦¥â¥ê¡Ê»à¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡Ë¡×¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤À¡£ÉÔµ¤Ì£¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤Ï¡¢¶§Ë½¤Ê´¶À÷¼Ô¤À¤é¤±¤ÎËÜÅÚ¤Ç¡ã´¶À÷¼Ô¡ä¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ëÇî»Î¥±¥ë¥½¥ó¡Ê¥ì¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢25ËüËÜ°Ê¾å¤Î¹ü¤È5500¸Ä¤â¤ÎÆ¬³¸¹ü¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Èà¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÏÉ¬¤º»à¤Ì¡£´¶À÷¼Ô¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¡¢»à¼Ô¤Ï³§Æ±¤¸¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÀ»¿¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»à¼Ô¤òÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯·É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³¼¹ü¤ÎÅã¤Ï¤½¤Î¿®¾ò¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¥Ü¡¼¥ó¡¦¥Æ¥ó¥×¥ë¡É¤Ï¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ËÌÉô¥·¥ã¥¦¥ì¥¤¹Ù³°¤ËÌµ¿ô¤Î½½»ú²Í¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö½½»ú²Í¤ÎµÖ¡×¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë»à¼ÔÌó15Ëü¿ÍÊ¬¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿ÄÉÅéÊÉ¤Ê¤É¡¢»à¼Ô¤Îµ²±¤ò¹ï¤ó¤À¼Âºß¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¡È³¼¹ü¤ÎÅã¡É¤ËÅÐ¤ê¡¢Æ¬³¸¹ü¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åç¤Î²È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´í¸±¤òËÁ¤¹¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë½ÅÂç¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÐ¼¡Ê¤Û¤Î¡Ë¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢6·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£