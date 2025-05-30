µ×ÊÝÑÛ¤¬Í½Áª2ÁÈ1Ãå¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡¡Í½Áª1ÁÈ¤Ç¤â±ö¸«°½Çµ¤¬¼ó°ÌÄÌ²á¡ãÎ¦¾å¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡ä
¡þÂè26²ó¥¢¥¸¥¢Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ4ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢´Ú¹ñ¡Ë
½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª2ÁÈ¤Ë¡¢17ºÐ¤Îµ×ÊÝÑÛÁª¼ê¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£½øÈ×¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢1¼þÌÜ¤ò1Ê¬00ÉÃ28¤ÇÄÌ²á¡£ºÇ¸å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤â2Ãå°Ê²¼¤òÎ¥¤·¡¢2Ê¬02ÉÃ16¤Î1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ÍâÆü¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢5·î¤ÎÀÅ²¬¹ñºÝÎ¦¾å¤Ç¡¢³«ºÅ¹ñÏÈ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼µÏ¿¡Ê2Ê¬00ÉÃ99¡Ë¤ò¾å²ó¤ë2Ê¬00ÉÃ28¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Í½Áª1ÁÈ¤Ç¤Ï¡¢±ö¸«°½ÇµÁª¼ê¡Ê´äÃ«»º¶È¡Ë¤¬1¼þÌÜ¤«¤é¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤ê¡¢2Ê¬04ÉÃ01¤Î1Ãå¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ µ×ÊÝÁª¼ê¤È¶¦¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£