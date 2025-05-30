°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬²òÀâ
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¡Ê40¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡á´ØÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÊ¡¢°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¥í¥·¥¢¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸Å»Ô»á¤Ï¾¼·Ã¤µ¤ó¤È°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢º£½µ½é¤á¤Ë¤â¾¼·Ã¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ï½äÎé³°¸ò¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£É×¤¬ÀÎ¹Ô¤Ã¤¿¾ì½ê¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï½äÎé¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤·¤Æ³°¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£
¾¼·Ã¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¼ÁÌä¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡Ø¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¿¸»°¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤«¤é²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£²¿²ó¤âÆüÏª´Ø·¸¤Ë2¿Í¤¬¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÎé¤ò¸À¤¦¤³¤È¤¬1¤Ä¡£¤¢¤È¿¸»°¤µ¤ó¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ð¥ì¥¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤½¤Î¥Ð¥ì¥¨¤ò»ä¤â´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¼ç¤Ë¤½¤Î2¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊÌ¤ËÀ¯¼£²È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¸ø¼°¤Î³°¸ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ñ¤È¤â¡ÄÆüËÜ¤È¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥í¥·¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ñ¤È¤â¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¤â¡Ê»×ÏÇ¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÆüËÜÂ¦¤Ë¤â»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥í¥·¥¢¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤À¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¤Ë¡¢Í§¹¥´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤âÎÙ¹ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤â¡£
¡Öº£²ó¡¢Ä¾ÀÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤âÀïÁè¤È¤«¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌ±´Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¥í¥·¥¢ÎÁÍý¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¡¢¤ª¤¹¤·¤â¿©¤Ù¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝ¸òÎ®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë1¸Ä¤ÎËÉÇÈÄé¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£