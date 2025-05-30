È±·¿ÌÂ»Ò¤Î¡Ú40¡¦50Âå¡Û¢ª ¼ã¸«¤¨ÁÀ¤¨¤ë¡ÖÈþ¥Õ¥©¥ë¥à¥Ø¥¢¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¥Ã♡
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥à¤Ò¤È¤Ä¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£´Ý¤ß¤ä¤¯¤Ó¤ì¡¢¥ì¥¤¥äー¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¤°¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÂçºå»Ô¤ÎÈþÍÆ±¡¡ÖVIVOÅ·Ï»Å¹¡×@vivo_ten6¤µ¤ó¤ÎInstagramÅê¹Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Èþ¥Õ¥©¥ë¥à¤Ê¥·¥çー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥ìー¥¸¥å ¡ß ¤¯¤Ó¤ì¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª ¼ª½Ð¤·¥·¥çー¥È
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¥¸¥å¥«¥éー¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤È¤¯¤Ó¤ì¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¼ª¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÈ´¤±´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡ý ¥È¥Ã¥×¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¼ó¸µ¤Î°ú¤Äù¤á¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÈþ¥Õ¥©¥ë¥à¥·¥çー¥È¤Ç¤¹¡£
ÃÈ¿§¥Ö¥é¥¦¥ó ¡ß ´Ý¤ß¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤ä¤µ¤·¤²¤Ê°õ¾Ý¤Ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ë´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥·¥çー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÆÃ¤Ë´é¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥µ¥¤¥É¥Ð¥ó¥°¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾ð¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¸«¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤¬¤é¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÌÓÎ®¤ì¤¬¡¢¸åÆ¬Éô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë´Ý¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¾®´é¸«¤¨¥·¥çー¥È
@vivo_ten6¤µ¤ó¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¾®´é¥·¥çー¥È¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£Æ¬¤Î·Á¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¤Ç¤â½÷À¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÃÊº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¥ì¥¤¥äー¤Î´Ý¤ß¥·¥çー¥È
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥ì¥¤¥äー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´Ý¤ß¥·¥çー¥È¤Ç¤¹¡£¸åÆ¬Éô¤ËÁ¡ºÙ¤«¤Ä¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ì¥¤¥äー¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÃÊº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢Á´ÂÎ¤Ë¼«Á³¤Ê´Ý¤ß¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@vivo_ten6ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤