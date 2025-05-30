¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥½¥Á¤ÎÂåÉ½Íî¤Á¡×¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç¤¤Ê°ÕÌ£
2026Ç¯2·î6Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ËÌÉô¤ÎÅÔ»Ô¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¡Ö2026Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡Ê¹â¤ÏËÜÍè¤Ï¤Ï¤·¤´¹â¡Ë¤À¡£
2010Ç¯¡¢15ºÐ¤Ë¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥½¥Á¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¡¢2022Ç¯¤ÎËÌµþ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²ó¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡¢¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¢1000m¡¢1500m¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£ËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï3000m¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ6°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê»Ë¾åºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½é¤È¤Ê¤ë1500m¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹âÌÚÁª¼ê¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¤Ê¤Ë¤Ê¤Î¤«¡£²æ¡¹¤¬¶¯¤¯°ú¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1²ó¤ËÂ³¤¡¢Âè2²ó¤Ç¤ÏÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¡¦ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÁ´Éô¥¹¥±¡¼¥È¤ËÅÒ¤±¤è¤¦
2010Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼êÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¹âÌÚÁª¼ê¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÀïÀÓ¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬38¿ÍÃæ37°Ì¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼è¤êÊÖ¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·2013Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥ÁÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ç¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤ÏÁ´¼ïÌÜ5°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤³¤½¤¬¡¢Èà½÷¤Î°Õ¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÅö»þÂç³Ø1Ç¯À¸¡£»Ð¤ÎºÚÆá¡Ê¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»Ð¤ò´Þ¤á¤¿¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÊÑ¤ï¤í¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤Î»ä¤Ï¤É¤³¤«¥¯¡¼¥ë¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Åª¤Ê»×½Õ´üÆÈÆÃ¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Î¹ç½É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦»ä¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡Ø¼¡¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÁ´Éô¥¹¥±¡¼¥È¤ËÅÒ¤±¤è¤¦¡Ù¤È¿´¤Ë·è¤á¡¢Îý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤´¤¯¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
2018Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ê¿¾»¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¡ËÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡ÊÄÉ¤¤È´¤¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£1500m¤ÇÆüËÜ½÷»Ò¥¹¥±¡¼¥È»Ë¾å½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡¢1000m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚÁª¼ê¡£Â¿¼ïÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÁêÅöÆñ¤·¤¤»ö¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¶â¶äÆ¼¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤ÏºÇ½é¤¬1500m¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ£»¨¤Ç¤·¤¿¡£2ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¶â¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¥á¥À¥ë¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶â¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢´¶¾ð¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿´ò¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤¢¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï3Æü´Ö¤Ç5¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´¶½ý¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡Ø¤Ï¤¤¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¡ª¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¼¡¤Î¥ì¡¼¥¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤µ¤ä²ù¤·¤µ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ¤»ý¤Á¤Î¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½¬´·¤âÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í£°ì¡¢ÆþÌ²¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é¿²¤ë¹ç¿Þ¤À¤è¡Ù¤È¡¢ÂÎ¤Ë¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢»Ð¤Î¹âÌÚºÚÆáÁª¼ê¡¢º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¤È3¿Í¤ÇÎ×¤ó¤À¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¯¶â¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤ºÇ¸å¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÌÚºÚÆáÁª¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÀÓ¤À¤¬¡¢Åö¿Í¤¿¤Á¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Ï¤º¡¢¤È²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤â¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ð¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤â¤¦¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤·¤ó¤É¤¤¡¢Â¤â¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤È2¼þÈ¾¤À¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬³ê¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÌÚÁª¼ê¼«¿È¤Ï2022Ç¯¤ÎËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë1000m¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤¬¤½¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²¿¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡¡¤Ò¤È¤Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂ¦¤Î»ëÅÀ¤È¤·¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´Áª¼ê¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËºÇÂç¤Î¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¶¥µ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÌîµå¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂç¤¤ÊÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼¡¤ËÈ÷¤¨¤Æº£²ó¤Ï8³ä¤ÎÎÏ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¶î¤±°ú¤¤â°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤¬¸å¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜµ¤¤ÎÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£Âç¤¤ÊÂç²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢4Ç¯¤Ë1²ó¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤¥¹¥Ñ¥ó¤ÎÂç²ñ¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦²ÁÃÍ¤¬¤è¤êÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÆÃÊÌ¤À¤È¤¤¤¦¡Èºþ¤ê¹þ¤ß¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡þ¤³¤¦¤·¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿´¤«¤éÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤Ï2026Ç¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
31Æü¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè3²ó¡Ö4ÅÙÌÜ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂà²½¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¹âÌÚ ÈþÈÁ¡ÊMIHO TAKAGI¡Ë
1994Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´ËëÊÌÄ®À¸¤Þ¤ì¡£½êÂ°Àè¡§TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß
5ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£2010Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¡£ÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç¤ÏÂåÉ½¸¢¤òÆ¨¤¹¤¬¡¢2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢1,500m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢1,000m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÇÃË½÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤á¤ÆÂç²ñÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
2019/20¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ¤³¦¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢¤ÈÅý¹ç¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÁª¼ê¸¢¤ÇÂç²ñÁí¹çÍ¥¾¡¤·¡¢2018Ç¯À¤³¦¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¤ÈÊ»¤»¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç½é¤Î2´§¤òÃ£À®¤¹¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£
2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë1,000m¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò´Þ¤à¡¢4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯1Âç²ñ¤Ç4¤Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·×7¤Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß1,500m¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¡¢1,000m¡¦3,000m¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡£
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼1²ó¡Û15ºÐ¤ÇºÇÇ¯¾¯¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¡£¹âÌÚÈþÈÁÁª¼ê¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡Ö°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×½Ö´Ö
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÆÁÅç,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»ûÅÄ²°,
ÀÅ²¬