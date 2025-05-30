ÌøÅÄÂçµ±¡¡À¤Î¦»²²ÃÉ¸½àÆÍÇË¤Ë°ÕÍß¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡×Ï¢ÇÆ¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡Î¦¾å¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌøÅÄÂçµ±¡Ê21¡áÅìÍÎÂç¡Ë¤¬30Æü¡¢´Ú¹ñ¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÏ¢ÇÆ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉÁ´Á³Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Áö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤ÏÏ¢Àï¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ·è¾¡¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï10ÉÃ20¡£9·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿10ÉÃ00¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¡Ö¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¿´»Ä¤ê¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦7·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö1¥«·î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤¬¡¢Áö¤êÁ´ÂÎ¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ÐÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Î¦¾å¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£