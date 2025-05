VIAGE¤ÎÂç¿Íµ¤Ž¢¥¨¥¢ー¥·¥êー¥ºŽ£¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¢ö

HRCが展開する、インナーウエアブランド「VIAGEビューティアップナイトブラ」では、サンリオの人気キャラクターとコラボをしたアイテムを、2025年5月20日(火)より発売いたしております。それぞれのキャラクターをイメージした、カラフルなラインアップで展開しています。すやすやと寝ている姿がかわいいデザインなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボアイテムが再び登場

VIAGEで大好評を博したサンリオの人気キャラクターとのコラボアイテムが、「エアーシリーズ」とのコラボで再び登場します。

ユーザーからの声をもとに、「VIAGEビューティアップナイトブラAir」シリーズとのコラボが実現。

キャラクターをイメージしたカラーと、シンプルでかわいいデザインが魅力的なアイテムです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

サンリオとのコラボアイテムの詳細

VIAGEビューティアップナイトブラAir

©’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660246

アイテムは、シナモロール・ハローキティ・ポムポムプリン・ポチャッコ・ハンギョドン・クロミの全6キャラクターをイメージした、カラフルなラインアップで登場。

「VIAGEビューティアップナイトブラAir」は、寝ている間にバストが横や上に流れるのを防止し、優しくケアしてくれるアイテムです。

背肉をバストへと導いてくれる、シアーレースを背面に配置。アンダーバストには、通気性に優れたワッフルメッシュを採用しています。

脇高設計でバストを脇に流さず、メッシュ素材で脇の気になる汗ばみをサラッと解消。そのほかにも、気心地にこだわったさまざまな工夫を搭載しています。

ブラと一緒にコーディネートが楽しめる、エアーショーツも登場しています。

人気のキャラクター達がすやすやと寝ている姿がかわいい「おやすみシリーズ」は、全部集めたくなりますね。

サイズ(ブラ):S/SM/M/ML/L/LL

サイズ(ブラ):S/M/L/LL

サンリオとのコラボアイテムを試してみて

VIAGEで大人気のナイトブラ「VIAGEビューティアップナイトブラAir」がサンリオとコラボをした、注目のアイテムをご紹介しました。

メッシュ素材を採用するなど、通気性と快適な着心地にこだわったナイトブラで、寝ている間の汗が気になるこれからのシーズンにピッタリですね。

サンリオのキャラクター達がすやすやと寝ている、キュートなデザインも魅力的。ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。