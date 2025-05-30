¥¤¥Ã¥×¥¹¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÄºÅÀ¡¡µÕÅ¾¤Ç¥´¥ë¥Õ¶å½£¥¢¥Þ½éÍ¥¾¡¤Î¸åÆ£ñ¥ÂÀ¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¡¡Ì´¤Ï¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¡Ö·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¡×
¡¡¥´¥ë¥Õ¤ÎÂè55²ó¶å½£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¶å½£¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¼çºÅ¡Ë¤Ï30Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¶å½£GCÈ¬È¨¥³¡¼¥¹¡Ê7033¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¤«¤é½Ð¤¿¸åÆ£ñ¥ÂÀ¡ÊÂçÊ¬¡Ë¡áÅì³¤Âç¶å½£4Ç¯¡á¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¤Î280¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¿´²»¡ÊÌ¸Åç¡Ë¡áµÜºê¡¦Æü¾Ï³Ø±à¹â2Ç¯¡á¤¬3ÂÇº¹¤Î2°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë2ÂÇº¹¤Î3°Ì¤Ë¸Å²ìæÆ±Í¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼±§ÅÚ¡Ë¡áÅì³¤Âç¶å½£3Ç¯¡£º£Âç²ñ¤Î¾å°Ì14¿Í¤È¥·¡¼¥ÉÁª¼ê1¿Í¤Î·×15¿Í¤¬7·î1Æü³«Ëë¤ÎÆüËÜ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¸¢¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍCC¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ã¥×¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µÕÅ¾¤Ç½é¤Î¥¢¥Þ²¦ºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÃç´Ö¤Ë¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÎÞ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤â¹¥Ä´¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ÏÁÀ¤ï¤º¡¢1Æü2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¤¤¤¤¡×¤È·ø¼Â¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ËÅ°¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦²³Ø±àÃæ3Ç¯¤À¤Ã¤¿2018Ç¯¤Ë¶å½£¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»Æþ³Ø¸å¤Ï¿¼¹ï¤Ê¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë´Ù¤ê¡Ö¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡£Åì³¤Âç¶å½£¤ÇËÙÅÄ¹¼ù´ÆÆÄ¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë½¤Àµ¡£¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀÂç²ñ¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶å½£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»¸å¡¢ËÙÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥×¥í¥Æ¥¹¥È°ìÈ¯¹ç³Ê¤È¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¡Ö²¸ÊÖ¤·¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¼«¿È¤Î¥´¥ë¥ÕÍýÏÀ¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë21ºÐ¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë