caroline¡¢¶¼°Ò¤Î²»³Ú½¸ÃÄ¤¬¸ì¤ë¨¡¨¡¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÊ¸Ì®¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¡Ö¥Ð¥°¤Ã¤¿Â¿¹¬´¶¡×
2022Ç¯¤Ë¡ÒRough Trade¡Ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Øcaroline¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë8¿ÍÁÈ¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ºî¶Ê¤ÈÂ¨¶½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤éÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢Æ±»þÂå¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥´¡¼¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¼Â¸³À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ë³«¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·æºî¤À¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTotal euphoria¡×¤ä¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥Ý¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬µÒ±é¤¹¤ë¡ÖTell me I never knew that¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢ËÜºî¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¶Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤ÏÅö½é¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Î´¶¤¸¤«¤é¤¹¤°¤Ë¡Ø¤³¤ì¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥Ý¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬²Î¤¤¤½¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯¸å¡¢Ì¤´°À®¤Î¶Ê¤ò¥Ý¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×
9·î½é½Ü¤Ë½éÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤¿¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¼õ¤±¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¡¢ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£²óÅú¼Ô¤ÏÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥§¥¦¥§¥ê¥ó¤È¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥ï¡¼¥º¥ï¡¼¥¹¡£¡Øcaroline 2¡Ù¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¡ÖÊÂÎó¡×¤¹¤ë²»³Ú
¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ ¡ÊÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°Îò¤ä¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ËÍ¤È¥Þ¥¤¥¯¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ò¥å¡¼¡Ê¡¦¥¨¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢·ëº§¼°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î±Æ¶Á¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¤â¡¢Á°ºî¡Øcaroline¡Ù¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥á¥í¥Ç¥£¤ò½ñ¤¯¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¼Ô¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡Ê¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¡¢Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤«¤é³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥É¥ë±éÁÕ¤ä¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤ÏÁ´Á³¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¼¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎºÆ¶½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤â¤½¤ÎÆ°¤¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¤ÏÈà¤é¤Î¿·ºî¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á°ºî ¡Øcaroline¡Ù¤Î¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦"¥¹¥Ñ¥Ã¥É" ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤³¤ì¤ÏÊ£»¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢º£µó¤²¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î²»³Ú¤ò¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤ÎÎÎ°è¤Î¾¯¤·³°¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤È¤ÏÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢·¯¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ïº£¡¢³Î¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢´É³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡Ë¤â¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í§¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡Ê¡¦¥Ð¥¦¥à¡§¸½¡¦¥½¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤À¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÇ½é¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¼¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤ÏÅö½é¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Î8¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§ËÍ¤Ï¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡§ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡£¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÏÂç³Ø¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Ò¥å¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÀÎ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¡Ê¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï°Õ³°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤À¡£¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦¤«¤Ê¤êÀÎ¤ÎÏÃ¤À¤è¡£Èà½÷¤Ï¤¹¤´¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ìÈÕ¸Â¤ê¤Î¥®¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö·¯¤âÌÀÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï³Î¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬´É³Ú´ïÁÕ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤ó¤À¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£²»³Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¼Á°ºî¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î3¿Í¤¬¤Þ¤º³Ú¶Ê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é8¿ÍÁ´°÷¤Ç±éÁÕ¤·¤¿²»¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À©ºî¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤âÀ©ºî¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Í¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ëÁ°¤Ï¡¢3¿Í¤ÇÂçÉôÊ¬¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢8¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¹½À®¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤âº£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¼«ÂÎ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£3¿Í¤ÇÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢8¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò3¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¡¢¤Þ¤¿8¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¡£¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö8¿Í¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤âºÇ½é¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£º£²ó¤ÏÁ°ºî¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½¸ÃæÅª¤Ëºî¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤¢¤È¡Øcaroline¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¡ÒRough Trade¡Ó¤È¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁ°¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÎ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î»ý¤Á²Î¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±éÁÕ¤Ç¤âºî¶Ê¤Ç¤â¡¢ÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤«¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤È²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë°ìÄê¤Î´ü´Ö¡¢¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
Á°ºî¡Øcaroline¡Ù
¡¼Á°ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¥ë¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤È¥Þ¥¤¥¯¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤«¤¿¤äº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æºî¶Ê¤ò¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Íý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤¬¡¢¸²Ãø¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤ª¤½¤é¤¯¡ÖColdplay cover¡×¤¬ºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤À¤È»×¤¦¡£Æó¤Ä¤Î»ö¾Ý¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ë¤ò¤Ê¤¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¡£Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ê°Û¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¡ÖColdplay cover¡×¤¬¤½¤Î¾õÂÖ¤òºÇ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖColdplay cover¡×¤Ï¶Ê¤Î¹½À®¤¬½ÅÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¡ÖTotal euphoria¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤«¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤¢¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ª
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤¢¤½¤³¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉôÊ¬¡£¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£²»¤È¤·¤Æ¤â²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä°ÛÍÍ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ç¤½¤ì¤Ë¶á¤¤²»¤òºî¤í¤¦¤È±ä¡¹ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬¹²¤Æ¤Æ¤½¤ì¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡£¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤ª¤µ¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£²»ºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÌî¿´Åª¤ËÀ©ºî¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¦¡£Á°ºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ö¤Ê¤É¾¯¤·¤À¤±¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿´¶¤¸¡£¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¼¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÏ¿²»¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤È¡¢¥Ç¥â²»¸»¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡Ä¡Ä²»¤Î¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÊÂÎó¡Ë¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬´¶Æ°Åª¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤«¤Ê¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬º®ºß¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡£ÊÌ¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò°ìÅÙ¤ËÄ°¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²¿¤«¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£
ÊÔ½¸¤ÈÂ¨¶½¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÆ±µï
¡¼Àè¤Û¤É¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡ÖTotal euphoria¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Î¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤«¤é¥É¥é¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î½Å¤ÍÊý¨¡¨¡¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÂ¨¶½¡×¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÊÔ½¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§2ËÜ¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÏ¿²»¤·¤¿¤ó¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¨¶½¤ÎÉôÊ¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤È¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï»öÁ°¤Ëºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2¤Ä¤Î³Ú´ï¤òÆ±»þ¤ËÏ¿²»¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡£
2ËÜ¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤òÏ¿²»¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤âÏ¿²»¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥É¥é¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤âËÍ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥®¥¿¡¼ÁÕ¼Ô¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ä°¤³¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤âÏ¿²»¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤Î¾å¤ËÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓËÍ¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÏ¿²»¤·¤¿¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥º¤ÎÉôÊ¬¤Ï6¥«·î¸å¤Ë²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£
¡¼¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖÊÔ½¸¡×¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂ¨¶½¡×¤âÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤È¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ÊÂ¨¶½ÉôÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¨¶½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¨¶½¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ºÇ½é¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¨¶½¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤¬µ¯¤¤ëÄ¾Á°¤¢¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°ºî¤Îºî¶Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂ¨¶½¤Ë¤Í¡£¤À¤«¤éÃç´Ö¤É¤¦¤·¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤è¤¯Â¨¶½±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤Ï³Î¤«¤ËÂ¨¶½¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÂ¨¶½¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÂ¨¶½¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç8¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Øcaroline 2¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¨¶½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¨¶½¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤Û¤ÉÂ¨¶½¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤Ç¤â¡¢¡Ê¡Øcaroline 2¡Ù¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§³Î¤«¤Ë¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÇï»Ò¤ä¥Ó¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¾ï¤Ï³Ú¶Ê¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÂ¨¶½±éÁÕ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Çï»Ò¤ä¥Ó¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬Â¨¶½±éÁÕ¤òº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡¼¡ÖÂ¨¶½¡×¤È¡ÖÊÔ½¸¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹»ñÎÁ¤Ç¤â¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ò´Þ¤à¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¼êË¡¤¬¡¢º£ºî¤ä¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥â¥°¥ï¥¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢½é´ü¤Îº¢¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éºî¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÊýË¡¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤òÀÚ¤ê¹ï¤ó¤Ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íºî¶Ê¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¹½À®¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤ä¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Û¥ê¥¹¤Î³èÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¼¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ëº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¤Í¡£´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«¡Ä¡ÄÁ°ºî¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º½Åü¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ò½ñ¤¤¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£
¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Dariacore¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥³¥¢¡¦¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤Ç¥Ð¥°¤Ã¤Ý¤¤²»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¿¹¬´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¡ÊJane Remover¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÅö»þ¤ÎÌ¾µÁ¤Ïleroy¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¶Ê¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡²¿É´¤â¤Î¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡£
leroy · Dariacore
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¤Ïº£²Æ¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤¬·èÄê
¡¼¡Øcaroline 2¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥á¥í¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTell me I never knew that¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¶Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë½ã¿è¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤Î¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ËÍ¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤Ã¤¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤À¤è¤Í¡£åºÎï¤Ç¡¢Ä¹Ä´¤Ç¡¢·Á¤â¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Â¾¤ÎÌÌÇò¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤¬¡Ö¥Õ¥Ã¥¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¡×¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Ê¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖTell me I never knew that¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Í¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤è¤Í¡£¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ò¡¢Îã¤¨¤ÐÃÇÊÒÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤ò¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Í¡£
Û£Ëæ¤Ê²Î»ì¤¬¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°
¡¼Á°ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖGood morning (red)¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥³¡¼¥Ó¥ó¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁªµó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢À¤³¦¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä°Õ¼±¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡×¤À¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¸½Âå¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³Î¤«¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬À©ºî¤äÉ½¸½¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÎ°è¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£Èþ¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¡£ºÇ¶á¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ï´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³ÚÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Î»ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§²Î»ì¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òÂ¨¶½±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢²»¤Î¶Á¤¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²Î»ì¤¬ÂÓ¤Ó¤ë¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡ÄËÍ¤Ï²Î»ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶Á¤¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿»þ¤¬¤ï¤«¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤ï¤«¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤â¤¢¤ë¡£¡ÖWhen I get home¡×¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£¤Þ¤¿¡ÖTotal euphoria¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿²¿¤é¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Î»ì¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¾õ¶·¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡¼¡ÖTotal euphoria¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÒIf you let them, Ill let them¡Ó¡Ê·¯¤¬Èà¤é¤òµö¤¹¤Ê¤é¡¢ËÍ¤âµö¤½¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÀá¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤äÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤³¤ì¤â¸ÀÍÕ¤òÂ¨¶½¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é·ë²ÌÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÒIf you let them, Ill let them¡Ó¤ÏÌÌÇò¤¤¶Á¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï2¿Í¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²Î»ì¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¶Ê¤Ë¤è¤ë¤±¤ì¤É¡¢2¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Òdid we ever talk about how you left them¡Ó¡Ê ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© / ·¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈà¤é¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¡Ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Â³¤¯¡£¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿Í¡¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£²Î»ì¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ³Î¤ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´µ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¡£
¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó
¡Øcaroline 2¡Ù
2025Ç¯5·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ñÆâÈ×CD¡§²òÀâ½ñ¡¦²Î»ìÂÐÌõ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯2¶Ê¼ýÏ¿
T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14915
caroline Japan Tour 2025
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦WWW X
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦Banana Hall
OPEN 18:00 / START 19:00
Á°Çä·ô¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÍ×¡Ë
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15067
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¼Â¸³À¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¤Ë³«¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·æºî¤À¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTotal euphoria¡×¤ä¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥Ý¥é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬µÒ±é¤¹¤ë¡ÖTell me I never knew that¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¸å¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉÂ¦¤Î¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢ËÜºî¤¬»ý¤Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥ô¥¡¥¤¥Ö¥¹¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
9·î½é½Ü¤Ë½éÍèÆü¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤¿¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤ä¼õ¤±¤Æ¤¤¿±Æ¶Á¡¢ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÁ´ÂÎÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£²óÅú¼Ô¤ÏÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥§¥¦¥§¥ê¥ó¤È¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥ï¡¼¥º¥ï¡¼¥¹¡£¡Øcaroline 2¡Ù¤¬Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬¡ÖÊÂÎó¡×¤¹¤ë²»³Ú
¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢ ¡ÊÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥Ç¥å¥ª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°Îò¤ä¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ËÍ¤È¥Þ¥¤¥¯¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥Ò¥å¡¼¡Ê¡¦¥¨¥¤¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢·ëº§¼°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Î±Æ¶Á¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¤â¡¢Á°ºî¡Øcaroline¡Ù¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ç¤âËÍ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥á¥í¥Ç¥£¤ò½ñ¤¯¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î±Æ¶Á¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó±éÁÕ¼Ô¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡Ê¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¡¢Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤«¤é³Î¼Â¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥£¥É¥ë±éÁÕ¤ä¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤ÏÁ´Á³¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¥¢¥Ñ¥é¥Á¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¼¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎºÆ¶½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤â¤½¤ÎÆ°¤¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤Ï¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¤ÏÈà¤é¤Î¿·ºî¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Á°ºî ¡Øcaroline¡Ù¤Î¥ß¥¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦"¥¹¥Ñ¥Ã¥É" ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤³¤ì¤ÏÊ£»¨¤ÊÏÃ¤Ç¡¢º£µó¤²¤é¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢¼«Ê¬Ã£¤Î²»³Ú¤ò¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤ÎÎÎ°è¤Î¾¯¤·³°¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤È¤ÏÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ë¡£¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¢·¯¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ïº£¡¢³Î¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢´É³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¡Ë¤â¥·¥ç¥Ù¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤Î²»³Ú¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Í§¿Í¤Î¥¥ã¥ó¥Ù¥ë¡Ê¡¦¥Ð¥¦¥à¡§¸½¡¦¥½¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤À¡£¥Ö¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÇ½é¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2022Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¼¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤ÏÅö½é¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ò´Þ¤à3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Î8¿ÍÊÔÀ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§ËÍ¤Ï¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¡§ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ÈÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡£¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÏÂç³Ø¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎËÍ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤«¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Ò¥å¡¼¤Ï¡¢ËÍ¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÀÎ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¡Ê¡¦¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ë¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï°Õ³°¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¿¤Á¤À¡£¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤¢¤ëÈÕ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤â¤¦¤«¤Ê¤êÀÎ¤ÎÏÃ¤À¤è¡£Èà½÷¤Ï¤¹¤´¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°ìÈÕ¸Â¤ê¤Î¥®¥°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡Ö·¯¤âÌÀÆü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤è¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï³Î¤«¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬´É³Ú´ïÁÕ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤¿¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤ó¤À¡£¤³¤Î8¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ6Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£²»³Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âËÍ¤é¤ÏÍ§Ã£¤À¤·¡¢¤¹¤´¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¼Á°ºî¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î3¿Í¤¬¤Þ¤º³Ú¶Ê¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é8¿ÍÁ´°÷¤Ç±éÁÕ¤·¤¿²»¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦À©ºî¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤âÀ©ºî¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Í¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤ëÁ°¤Ï¡¢3¿Í¤ÇÂçÉôÊ¬¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢8¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Î¹½À®¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤âº£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¼«ÂÎ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£3¿Í¤ÇÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢8¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò3¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¡¢¤Þ¤¿8¿Í¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¡£¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö8¿Í¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤âºÇ½é¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£º£²ó¤ÏÁ°ºî¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½¸ÃæÅª¤Ëºî¶Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¤¢¤È¡Øcaroline¡Ù¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¡ÒRough Trade¡Ó¤È¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÁ°¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÎ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î»ý¤Á²Î¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃç¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢±éÁÕ¤Ç¤âºî¶Ê¤Ç¤â¡¢ÈãÈ½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ã¯¤«¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤È²»³Ú¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¢¤ë°ìÄê¤Î´ü´Ö¡¢¼«Âð¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£
Á°ºî¡Øcaroline¡Ù
¡¼Á°ºî¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¥ë¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤È¥Þ¥¤¥¯¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤éºî¶Ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤¬°ì¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶Ê¤òÁÛÄê¤·¤Æºî¶Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤«¤¿¤äº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æºî¶Ê¤ò¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºî¶Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«Íý²ò¤â¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤â¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤äÀ®Ä¹¤¬¡¢¸²Ãø¤ËÉ½¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤ª¤½¤é¤¯¡ÖColdplay cover¡×¤¬ºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤À¤È»×¤¦¡£Æó¤Ä¤Î»ö¾Ý¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ë¤ò¤Ê¤¹¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¡£Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¡Ö¥Ý¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¡×¤À¤±¤É¡¢¤Ä¤Þ¤ê°Û¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤¬Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¡ÖColdplay cover¡×¤¬¤½¤Î¾õÂÖ¤òºÇ¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖColdplay cover¡×¤Ï¶Ê¤Î¹½À®¤¬½ÅÍ×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¡ÖTotal euphoria¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¤È¤«¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤¢¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ª
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤¢¤½¤³¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊ³¬¤Ç½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉôÊ¬¡£¤¢¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£²»¤È¤·¤Æ¤â²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä°ÛÍÍ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÈà¤¬¸À¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ç¤½¤ì¤Ë¶á¤¤²»¤òºî¤í¤¦¤È±ä¡¹ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬¹²¤Æ¤Æ¤½¤ì¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡£¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¤ª¤µ¤Þ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤è¤Í¡©
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£²»ºî¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£º£²ó¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÌî¿´Åª¤ËÀ©ºî¤ËÎ×¤á¤¿¤È»×¤¦¡£Á°ºî¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥é¥¤¥Ö¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥À¥Ö¤Ê¤É¾¯¤·¤À¤±¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿´¶¤¸¡£¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¤½¤ì¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¼¡Øcaroline 2¡Ù¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÏ¿²»¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤È¡¢¥Ç¥â²»¸»¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂÐÅù¤Ë°·¤¤¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥³¥é¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ì¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë²»¶ÁÂÎ¸³¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÇØ·Ê¤Ï¡Ä¡Ä²»¤Î¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÊÂÎó¡Ë¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬´¶Æ°Åª¤À¤È»×¤¦¤«¤é¤«¤Ê¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬º®ºß¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤½¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤ÆÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¤«Èþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¤è¡£ÊÌ¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò°ìÅÙ¤ËÄ°¤¯¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢²¿¤«¿¼¤¤´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£
ÊÔ½¸¤ÈÂ¨¶½¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÆ±µï
¡¼Àè¤Û¤É¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡ÖTotal euphoria¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬²õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Î¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2ËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¸òº¹¤·¤Æ¤«¤é¥É¥é¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î½Å¤ÍÊý¨¡¨¡¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¶Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÂ¨¶½¡×¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬¡ÖÊÔ½¸¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§2ËÜ¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤Ï¥é¥¤¥Ö¡¦¥Æ¥¤¥¯¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ËÏ¿²»¤·¤¿¤ó¤À¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¨¶½¤ÎÉôÊ¬¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤È¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï»öÁ°¤Ëºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2¤Ä¤Î³Ú´ï¤òÆ±»þ¤ËÏ¿²»¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡£
2ËÜ¤Î¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤È¥É¥é¥à¤òÏ¿²»¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤âÏ¿²»¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥É¥é¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥®¥¿¡¼¤âËÍ¤Î²ÎÀ¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥®¥¿¡¼ÁÕ¼Ô¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ä°¤³¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤âÏ¿²»¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥¤¥É¤Î¾å¤ËÈï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓËÍ¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¥Þ¥°¥À¥ì¡¼¥Ê¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÏ¿²»¤·¤¿¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Î¥¤¥º¤ÎÉôÊ¬¤Ï6¥«·î¸å¤Ë²Ã¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤è¡£
¡¼¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖÊÔ½¸¡×¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÂ¨¶½¡×¤âÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á¡ºÙ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤È¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ÊÂ¨¶½ÉôÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¨¶½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¨¶½¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§ºÇ½é¡¢¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¨¶½¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê¤¬µ¯¤¤ëÄ¾Á°¤¢¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÁ°ºî¤Îºî¶Ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤¹¤´¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂ¨¶½¤Ë¤Í¡£¤À¤«¤éÃç´Ö¤É¤¦¤·¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤è¤¯Â¨¶½±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Øcaroline¡Ù¤Ç¤Ï³Î¤«¤ËÂ¨¶½¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤âÂ¨¶½¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÂ¨¶½¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î²»³Ú¤ÎÂç¤¤Ê°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç8¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éÁÕ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¡Øcaroline 2¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¨¶½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¨¶½¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£°ÊÁ°¤Û¤ÉÂ¨¶½¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤Ç¤â¡¢¡Ê¡Øcaroline 2¡Ù¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§³Î¤«¤Ë¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤ÏÇï»Ò¤ä¥Ó¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ë¶Ê¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÄÌ¾ï¤Ï³Ú¶Ê¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÂ¨¶½±éÁÕ¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×À¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Çï»Ò¤ä¥Ó¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬Â¨¶½±éÁÕ¤òº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡¼¡ÖÂ¨¶½¡×¤È¡ÖÊÔ½¸¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹»ñÎÁ¤Ç¤â¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ò´Þ¤à¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¼êË¡¤¬¡¢º£ºî¤ä¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥â¥°¥ï¥¤¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î²»³Ú¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢½é´ü¤Îº¢¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Ç¤â¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éºî¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºîÊýË¡¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¨¶½±éÁÕ¤òÀÚ¤ê¹ï¤ó¤Ç¥³¥é¡¼¥¸¥å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íºî¶Ê¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¹½À®¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥¯¡¦¥È¡¼¥¯¤ä¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Û¥ê¥¹¤Î³èÆ°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¼¤Ç¤Ï¡¢µÕ¤Ëº£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê²»³Ú¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤À¤Í¡£´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¤«¡Ä¡ÄÁ°ºî¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º½Åü¤Î¤è¤¦¤Ë´Å¤Ã¤¿¤ë¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ò½ñ¤¤¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£
¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Dariacore¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤À¤è¡£¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥³¥¢¡¦¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¯¥í¡¼¥Õ¥¡¥¤¤Ç¥Ð¥°¤Ã¤Ý¤¤²»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¿¹¬´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¡ÊJane Remover¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊÅö»þ¤ÎÌ¾µÁ¤Ïleroy¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¶Ê¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡²¿É´¤â¤Î¶Ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È»×¤¦¡£
leroy · Dariacore
¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥ê¥à¡¼¥Ð¡¼¤Ïº£²Æ¤Î¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯½Ð±é¤¬·èÄê
¡¼¡Øcaroline 2¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥á¥í¥Ç¥£¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖTell me I never knew that¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¶Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë½ã¿è¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤À¤±¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤¢¤Î¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ËÍ¤È¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤Ã¤¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤«¤é¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤À¤è¤Í¡£åºÎï¤Ç¡¢Ä¹Ä´¤Ç¡¢·Á¤â¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢Â¾¤ÎÌÌÇò¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¤ÏÎÉ¤¤¥Õ¥Ã¥¯¤ò½ñ¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¤¬¡Ö¥Õ¥Ã¥¯¤¬¸ú¤¤¤Æ¤ë¡×¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Ê¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖTell me I never knew that¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Í¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤Ç¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤¤¤è¤Í¡£¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ò¡¢Îã¤¨¤ÐÃÇÊÒÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤ò¤â¤Ã¤È·ã¤·¤¯¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¥¯¥¹¥¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Í¡£
Û£Ëæ¤Ê²Î»ì¤¬¤Û¤Î¤á¤«¤¹¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°
¡¼Á°ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖGood morning (red)¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥³¡¼¥Ó¥ó¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÁªµó¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢À¤³¦¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Øcaroline 2¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä°Õ¼±¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡×¤À¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¸½Âå¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï³Î¤«¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬À©ºî¤äÉ½¸½¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Æü¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ¶¤¨¤¿ÎÎ°è¤Ç¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯²¿¤«¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£Èþ¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¥Õ¥ì¥Ç¥£¡§¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï´¶¾ð¤ÇÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¡£ºÇ¶á¤Î¸·¤·¤¤¾ðÀª¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤ÊÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ï´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¼«Í³¤Ê¤ó¤À¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤Î²Î»ì¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³ÚÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Î»ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§²Î»ì¤Ï¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤òÂ¨¶½±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢²»¤Î¶Á¤¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡£¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¹ç¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²Î»ì¤¬ÂÓ¤Ó¤ë¤½¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤À¤±¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡ÄËÍ¤Ï²Î»ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶Á¤¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿»þ¤¬¤ï¤«¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¤ï¤«¤ë¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤â¤¢¤ë¡£¡ÖWhen I get home¡×¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤ÏÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤ò¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¡£¤Þ¤¿¡ÖTotal euphoria¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ëµ¯¤¤¿²¿¤é¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¾õ¶·¤¬¤¢¤Þ¤ê¥¯¥ê¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Î»ì¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤ä¾õ¶·¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
¡¼¡ÖTotal euphoria¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÒIf you let them, Ill let them¡Ó¡Ê·¯¤¬Èà¤é¤òµö¤¹¤Ê¤é¡¢ËÍ¤âµö¤½¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤È¤ê¤ï¤±°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÀá¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤äÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡§¤³¤ì¤â¸ÀÍÕ¤òÂ¨¶½¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é·ë²ÌÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÒIf you let them, Ill let them¡Ó¤ÏÌÌÇò¤¤¶Á¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤Ï2¿Í¤ÎÂÐÏÃ¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²Î»ì¤Ïº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¶Ê¤Ë¤è¤ë¤±¤ì¤É¡¢2¿Í¤Î¿Í´Ö¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Òdid we ever talk about how you left them¡Ó¡Ê ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤±¡© / ·¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈà¤é¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¡Ë¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬Â³¤¯¡£¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¿Í¡¹¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²¿¤«¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£²Î»ì¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤À¤±Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¤â¤¦¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ³Î¤ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´µ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¡£
¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó
¡Øcaroline 2¡Ù
2025Ç¯5·î30Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ñÆâÈ×CD¡§²òÀâ½ñ¡¦²Î»ìÂÐÌõ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯2¶Ê¼ýÏ¿
T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=14915
caroline Japan Tour 2025
2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦WWW X
2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡ËÂçºå¡¦Banana Hall
OPEN 18:00 / START 19:00
Á°Çä·ô¡§8,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÊÌÅÓ1¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÍ×¡Ë
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15067