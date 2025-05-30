³¨²è¤ä¥Ú¥ë¥·¥ã¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤â¡¡±§Â¿ÄÅÄ®¤Ç²È¶ñ¤ä¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨Â¨Çä²ñ¡¡¹áÀî
ÉÍÅÄ²È¶ñ¡¡¹áÀî¡¦±§Â¿ÄÅÄ®
¡¡²È¶ñ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¦Â¨Çä²ñ¤¬¹áÀî¸©±§Â¿ÄÅÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¸©±§Â¿ÄÅÄ®¤ÎÉÍÅÄ²È¶ñ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤Î²È¶ñ¤ä¥Ú¥ë¥·¥ã¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡¢³¨²è¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¢À¼¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ï¥íー¥·¥â¥ó¥º¡¢ÇØÃæ¤ò¾å¤²¤Æ¡Ù¤ª¤ª¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¿²¶ñ¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿²¿´ÃÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¹âµé¥Ù¥Ã¥É¤ä¡¢²ð¸î¤Ë»È¤¨¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¸©¤Ç¤Í¤×¤¿³¨»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¼ã¼êÆüËÜ²è²È¡¢°æ¾å¿ÀÀá¤µ¤ó¤é¤ÎºîÉÊ¡¢Ìó80ÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£6·î8Æü¤Þ¤ÇÉÍÅÄ²È¶ñ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£