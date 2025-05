これまでの自動車のイメージを裏切る、ステンレス製と直線的なデザインで話題をさらったテスラの電動ピックアップトラック「サイバートラック」。それにそっくりなシューズが開発されています。

↑サイバートラックが好きな人は要チェック(画像提供/2-LA Design)

米ロサンゼルスを拠点とするデザインスタジオ、2-LA Designが発表したのは、その名も「サイバーシューズ」。サイバートラックは近未来を感じさせるシルバーの外観で、このシューズはブラックと色こそ違えど、直線的な形はサイバートラックそのものです。

サイバーシューズは、サンダルのように中央の空洞部分に足を入れて履くスタイル。内部は3Dプリントの技術による格子構造が採用されており、無機質な見た目とは裏腹に、柔らかく弾力があって、同デザインスタジオによると「雲の上を歩いているような」感覚なのだとか。

サイバーシューズは、まだコンセプト段階で製品として販売されているわけではありませんが、「他とは違うファッションを」と考えるのなら、こんなシューズに注目してもいいのかもしれません。

