¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤¬¥«¥Ã¥×°ì¼þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼Â¶·»×¤ï¤ºÀä¶«¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤Ï¼ó°ÌÈ¯¿Ê
¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ Á´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢½éÆü(ÆüËÜ»þ´Ö30Æü)
½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼5Âç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ç¡¢½ÂÌîÆü¸þ»ÒÁª¼ê¤¬¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÌîÁª¼ê¤Ï2019Ç¯¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥°¥ê¡¼¥ó¤òÅ¾¤¬¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥×¤Î±ï¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤ê¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¡£¼Â¶·¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤ª¡¼¡×¤È¶«¤Ö¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë4ÈÖ¤Ç¤âÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÈÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Î2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç12°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ÃÝÅÄÎï±ûÁª¼ê¤Ï6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼2¥Ü¥®¡¼¤Î4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç1°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£