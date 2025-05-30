52ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¹â£³Ì¼¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Æ¥¹¥È¤¬Ìµ¤¤¤È¤¤Ï¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£°æÎ´¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæÀî²È¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤È¤ÎµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÃæÀî²È¤Î¹ä¤«¤é¡Ö²È¤ÇÉáÃÊ¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¡¢Ì¼¤Á¤ã¤ó¤È¤É¤Ã¤«¤ª½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤È¡ÖÁ´Á³¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤·¡¢Çã¤¤Êª¤â¹Ô¤¯¤·¡£·ù¤ï¤ì¤º¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤ÇÃçÎÉ¤¯¡£¥Æ¥¹¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤·¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹ä¤«¤é¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤È¤«Ì¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¤Âå°ã¤¦¤Î¤Ë²¿²Î¤¦¤ó¡×¤ÈÄ°¤¯¤È¡¢Æ£°æ¤Ï¡ÖÀÎÄ°¤¤¤Æ¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤«¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î²Î¤È¤«ËÍ¡¢¼Ö¤ÇÄ°¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¼Ö¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Æ³Ð¤¨¤ë¤«¤é¡Ø»ä¤â²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¡¢¶Ê¤Î¹¥¤ß¤¬¿Æ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÃæÀî²È¤Î2¿Í¤â¡ÖÃç¤¨¤¨¤Ê¤¢¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£