MISIA¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Î¡É¸¶ÅÀ¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö»³¤ÎÃæ¤È¤«³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¤À¼¤Ç¡Ä¡×
²Î¼êMISIA¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢NHK¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Î¸¶ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
MISIA¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢Éã¤ÈÊì¤È·»¤¬°å¼Ô¤Ç»Ð¤¬»õ°å¼Ô¤Ê¤É¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢4ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤ÈÊì¤¬Î¥Åç°åÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹ºê¡£ÂÐÇÏ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
MISIA¤ÏÂÐÇÏ¤Ç¡Ö¤è¤¯¡¢»³¤ÎÃæ¤È¤«³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤À¼¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÀ¼¤ÏÂç¤¤¤Êý¤Ç¡Ä¡£»³¤Î¾å¤Î¤ª¤¦¤Á¤«¤é°ã¤¦»³¤Î¾å¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ìÊª¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢»³¤Î²¼¤ÎÊý¤«¤é¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Á¤ã¡Á¤ó¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Á¡Ù¤½¤ì¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈMC¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬¡ÖÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥«¥¤Åç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÂÐÇÏ¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆMISIA¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯³«ÊüÅª¤Ë²Î¤ï¤»¤ÆÌã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÂçµÈ¤¬¡Ö¹Í¤¨¤¿¤éÅìµþ¤È¤«Ê¡²¬¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤ÞÂçÀ¼¤Ç²Î¤¦¤È¶áÎÙ¤ÎÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¶ì¾ð¤È¤«Æþ¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£ÂÐÇÏ¤Ï²¿¤âµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢MISIA¤Ï¡Ö¸å¤«¤é¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢·ë¹½Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¿Í¤¬²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡ØÊ¹¤³¤¨¤¿¤â¤ó¤Í¡Á¡Ù¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£