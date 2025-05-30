¡ÖÂè46²óABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×·è¾¡Àï¤Ï6·î29Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡ª¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëºòÇ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¼ã¼êÃíÌÜ³ô¤Ï¡©
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¢ÃæÀî²È¡¢¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¢¥ïー¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¡¦¡¦º£¤Î¤ª¾Ð¤¤³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¡¢·Ý¿Í¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤ÊÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ»²Àï¡¦À©ÇÆ¤·¤¿¡ÖABC¤ª¾Ð¤¤¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¡ª·è¾¡Àï¤Ï6·î29Æü(Æü)¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
@ABC¥Æ¥ì¥Ó
½Ð¾ì»ñ³Ê¤Ï¡É¥Ç¥Ó¥åー10Ç¯°ÊÆâ¡É¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¡£Ì¡ºÍ¡¢¥³¥ó¥È¡¢¥Ô¥ó·Ý¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡È¤ª¾Ð¤¤°Û¼ï³ÊÆ®µ»¡È¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯M-1²¦¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤Þ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·Â³¤±¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡ÖËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢2024Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ðー¥¹¤Ï¡¢2024Ç¯¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç½é¤Î·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·4°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¤¢¤ë¼ã¼ê¤¬Â·¤¦¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¾Þ¥ìー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼ê·Ý¿ÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëËÜÂç²ñ¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï542ÁÈ¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£
ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥Ðー¥¹¡¢¥Õー¥¹ー¥ä¡¢¶âµûÈÖÄ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ô¥¢¥Î¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÂç²ñ¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤È¤Ê¤ë¤«¤¬²°¤ÈÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢ ¤½¤·¤Æ¡ÖR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×2025Ç¯²¦¼Ô¤ÎÍ§ÅÄ¥ª¥ì¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤Îº£Ç¯¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤È¤Ê¤ë»ÍÀéÆ¬¿È¤ä¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥³¥ó¥Ó¤âÀª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
½à·è¾¡¤Ï6·î17Æü(²Ð)ABC¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë42ÁÈ¤Ï¡¢¸åÆü¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¤¬È¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª