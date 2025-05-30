¡ÖÆüËÜ¤ÎÄ«¤Ë¤Ï°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¤½¤ì¤Ç¤â²°Â¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÒËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¡Ó¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè45²ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·î¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè45²ó¡Ê2025Ç¯5·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¥É¥é¥Þ¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¤¹¤ë
²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶
¡¡²°Â¼¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¸æÌÈÍ¿Ä®¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¡¡½øÈ×¤«¤é¤º¤Ã¤È½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿²°Â¼¡£µÓËÜ²È¡¦Ãæ±à¥ß¥Û¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÁ°È¾¤Ï¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´é¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¡Ø¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÆüËèÄ«¸«¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤óÌò¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÁÒºê·û¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ«¤Ë¤Ï°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²°Â¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Âè45²ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
¡¡Ä«ÅÄ¥Ñ¥ó¤¬´¥¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤òÃÇ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÎ¦·³¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¡¢¥Ñ¥ó¤¬Çä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤â°¦¹ñÉØ¿Í²ñ¤Ç¸ª¿È¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö°¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤»¤ó¤¡×¤ÈÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ÎÌ±¹¾¡ÊÃÓÄÅ¾Í»Ò¡Ë¤¬ÉÝ¤¤¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë