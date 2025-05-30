»²ÀïÃ²´ê¤ÎÂç¿ÎÅÄ¡¢Íë¿ÀÌð¸ýÁÈ¤Ë´Ö²¼¡¢´Øº¬¥·¥å¥ì¥Ã¥¯ÁÈ¤¬ÂÐÀï·èÄê¡ÖÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹Vol.34¡¡THE¡¡20th¡¡ANNIVERSARY¡½¡È²á·ã¤Ê»Å³Ý¿Í¡É¿·´Ö¼÷ÄÉÅé¶½¹Ô¡½¡×¡Ê6·î12Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÂè4ÃÆÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»²Àï¤òÃ²´ê¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿ÎÅÄ¸ü¡Ê¼ÙÆ»·³¡Ë¤ÈÍë¿ÀÌð¸ý¡Ê¼ÙÆ»·³¡Ë¤È´Ö²¼È»¿Í¡Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡õ´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤Ç¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ï¡Ö5·î27Æü¤ËÂç¿ÎÅÄ¸üÁª¼ê¡õÍë¿ÀÌð¸ýÁª¼ê¤è¤ê¡¢»²ÀïÃ²´ê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£3·î13Æü¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ°Ê¹ß¡¢ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÊÂç¿ÎÅÄ¼ÙÆ»·³¤È¤Î¡ËºÆÀï¤ò¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¿´Ö²¼È»¿Í¤¬Áê¼ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï3·î¤ÈÆ±¤¸¤¯ºÇ¶¯Àï»Î¡¦´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿·´Ö²ñÄ¹¤Î¿ÀÀ»¤Ê¤ëÄÉÅéÂç²ñ¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·èÃå¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿´Ö²¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äÂç¿ÎÅÄ¸ü¤µ¤ó¡£¤³¤Î´Ö²¼¤·¤«ÂÐÀïÁê¼ê¤ª¤é¤ó¤Ç¤·¤ç¡ªÂè2¥é¥¦¥ó¥É»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Î©¸õÊä¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢·èÄê¡£´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¤â¡Ö6·î12Æü¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÂç¿ÎÅÄ¸ü¤¬»²Àï¡©¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡©²¶¤Ë¤ä¤é¤»¤í¡£¼ÙÆ»¤ÈÍë¿ÀÌð¸ý¤ò¿·´Ö²ñÄ¹ÄÉÅé¤Î¶¡Êª¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¿·´Ö²ñÄ¹¤ÎÄÉÅé¶½¹Ô¤Ë¼ÙÆ»Âç¿ÎÅÄ¸ü¤ÈÍë¿ÀÌð¸ý¤¬»²ÀïÄ¾ÁÊ¤À¤È¡©¤ó¤Ç¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Þ¥Ã¥Á¡©¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£·ì¤ÈÎÞ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÎ®¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¡£²¶¤¬¤ä¤ë¤¼¡ª¡×¤ÈX¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£