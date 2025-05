timeleszが6月11日にリリースするアルバム『FAM』の、全形態共通のCD(Disc1)収録曲の試聴音源が、明日5月31日から連日、Over The Top公式サイトにてカウントダウン形式で公開される。

(関連:timelesz 橋本将生はラジオでも輝く 絶妙なトークのバランス感覚と声の心地よさ)

また、試聴音源公開と連動して、アルバム収録曲からメンバーが特にお気に入りの楽曲を紹介する動画も公式SNSで公開予定。全員で歌唱した新曲の中から、メンバーそれぞれが厳選した1曲をコメントとともに紹介する。

さらに、アルバム発売記念として開催するファンミーティング『timelesz SUPER FAMeeting~また夏が終わっていくんだね。でも、今年は新しい家族と過ごした最高の時間だった。だから夏の終わりも一緒にいようよ。唯一無二のレイトサマーParty!残暑の花火もいいんじゃない?~』の内容と、打ち合わせ風景を先行公開。ライブパート、トークパートなどを設け、オリジナルの花火の打ち上げも計画中とのこと。

加えて、ミート&グリート『We’re timelesz ミート&グリート episode 1』の応募者全員に、メンバーメッセージ入り“timelesz オリジナルデジタル画像“と期間限定ストリーミング映像『timelesz in Hawaii 未公開映像集~入りきらなくてごめんなさい!~』のプレゼントが決定。収録尺の都合で、初回限定盤Aの特典映像『Behind Movie of Hawaii』および『“FAMilyの絆”を深める旅 in Hawaii』にそれぞれ収録できなかった初の“家族旅行”の未公開映像を見ることができる。

(文=リアルサウンド編集部)