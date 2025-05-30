»¦°Õ¤òÇ§Äê¤·»¦¿Íºá¤òÅ¬ÍÑ¡¡Ï©¾å¤ÇÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡Ê19¡Ë¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¡Ú¹áÀî¡Û
µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë6·î¡¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤¹¡£¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ï¡Ö¼ã¤¯Âº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¤Ç¿¼¹ï¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Ä¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»¦°Õ¤òÇ§Äê¤·»¦¿Íºá¤òÅ¬ÍÑ¡¡Ï©¾å¤ÇÆ±Î½¤ÎÃËÀ¤ò»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¡Ê19¡Ë¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¡Ú¹áÀî¡Û
È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê19¡Ë¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¤ÏµîÇ¯6·î¡¢¹â¾¾»ÔÅÄÂ¼Ä®¤ÎÏ©¾å¤ÇÆ±Î½¤Î¹â°æ³ðÌ´¤µ¤ó¡ÊÅö»þ19¡Ë¤òÃ»Åá¤Ç¶¼Ç÷¤·¡¢º¸¶»¤ËÆÍ¤»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡Ö»¦°Õ¤ÎÍÌµ¡×¤¬Áè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï»¦¿Íºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò16Ç¯¤òµá·º¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²Ã×»àºá¤ÎÅ¬ÍÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¡Ê30Æü¡Ë¤ÎºÛÈ½¤Ç¹â¾¾ÃÏºÛ¤Î²£»³¹ÀÅµºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Î¾¼ê¼óÉÕ¶á¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ã»Åá¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¤Ç¶¯¤¯²¡¤·ÊÖ¤¹¹Ô°Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»¦°Õ¤òÇ§Äê¡¢»¦¿Íºá¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆÃÄê¾¯Ç¯¤È¤¤¤¦Èï¹ð¤ÎÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼ã¤¯Âº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿·ë²Ì¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ë¿ÏÊª¤ò¸þ¤±¤é¤ì»à¤Ë»ê¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤Î¶²ÉÝ¤äÌµÇ°¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£