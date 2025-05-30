¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¡×¡¡»²±¡Áª¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±ÄÌ¿®ÏÀÀâ°Ñ°÷¤¬¼òÅÄ»Ô¤Ç¹Ö±é
¾±Æâ¸©Àªº©ÏÃ²ñ¤ÎÎã²ñ¤¬30Æü¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷¤ÎÆâÅÄ¶³»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤È¤·7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¾ÇÅÀ¤äÀÐÇËÀ¯¸¢¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤ÇÆâÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈ¯Â¸å¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤äÊª²Á¹â¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤º¤ËÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄãÌÂ¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®ÊÔ½¸°Ñ°÷·óÏÀÀâ°Ñ°÷ ÆâÅÄ ¶³»Ê¤µ¤ó¡ÖÀÐÇËÁíÍý¼«¿È¤¬¤â¤È¤â¤ÈÃç´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´±Å¡¤Îµ¡Ç½¤¬¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬Â³Åê¤·¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Î³ÈÂç¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£