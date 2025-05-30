Îò»Ë¤¢¤ëÆâÂ¢¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é½ñÆ»ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¡¡²£¼ê»ÔÁýÅÄÄ®¤ÇÄ®¤æ¤«¤ê¤Î½ñÆ»²È¤ÎºîÉÊÅ¸¡¡½©ÅÄ
Â¢¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²£¼ê»ÔÁýÅÄÄ®¤Ç¡¢31Æü¡¢½ñÆ»Å¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤¢¤ëÆâÂ¢¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä®¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë½ñÆ»²È¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ñ¤Î¤¢¤ëÆâÂ¢¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£
Â¢¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²£¼ê»ÔÁýÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡¢²£¼ê»Ô¤Î¹çÊ»20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿½ñÆ»Å¸¤¬¡¢31Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÁýÅÄÄ®½Ð¿È¤Ç¡¢Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½ñÆ»²È¡¦ÌðÌîÆ¸´Ñ¤µ¤ó¤È¡¢ÁýÅÄÄ®ºß½»¤Î½ñÆ»²È¡¦ËÙÅÄÎè»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É100ÅÀ°Ê¾å¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®¤ÎÂçÄÌ¤ê¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö9¤Ä¤ÎÂ¢¤äÅ¹ÊÞ¤¬²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÆâÂ¢¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁýÅÄÄ®¤Î¼«Á³¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ñÆ»²È¡¡ÌðÌîÆ¸´Ñ¤µ¤ó
¡ÖÁýÅÄ¤ÎÆâÂ¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë½ñÆ»Å¸¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ÆâÂ¢¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ñÆ»Å¸¤Ï¡¢31Æü¤«¤éÍè·î8Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£