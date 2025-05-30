³÷ÅÄ½ð¸µ½äººÉôÄ¹¤¬ÀàÅðÇ§¤á¤ë¡¡»àË´ÃËÀÊý¤«¤é¡¢ÅìµþÃÏºÛ½é¸øÈ½
¡¡»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÃËÀÊý¤Ø¤ÎÎ×¾ì¸å¤ËºÆË¬¤·¤Æ¸½¶âÌó3ÀéËü±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿·Ù»ëÄ£³÷ÅÄ½ð¤Î¸µ½äººÉôÄ¹¾®ÎÓ¸µµ¤Èï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ï30Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÎ©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤ÊÈÈ¹Ô¤À¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò2Ç¯6·î¤òµá·º¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï´²Âç¤ÊÈ½·è¤òµá¤á·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï6·î24Æü¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢ÃËÀÊý¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ºÝ¡¢¼þÊÕ½»Âð¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤òÍýÍ³¤ËÀ©Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö¹ñÌ±¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¡£È¯³ÐÁ°¤ËÃËÀ¤ÎÃÎ¿Í¤òÁõ¤Ã¤Æ°äÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¡ÖÃËÀ¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÊÖ¤¹¡×¤ÈÅð¤ó¤À¸½¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£