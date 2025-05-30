e¡½Tax¤¬²áµîºÇ¹â¤Î74¡ó¤Ë¡¡¹ñÀÇÄ£¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ÇÉáµÚ
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ï30Æü¡¢2024Ç¯Ê¬¤Î¸Ä¿Í¤Î³ÎÄê¿½¹ð¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÀÇÅÅ»Ò¿½¹ð¡¦Ç¼ÀÇ¥·¥¹¥Æ¥à¡Êe¡½Tax¡Ë¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï74¡ó¡ÊÁ°Ç¯Èæ5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤Ç²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¡¢20Âå°Ê²¼¡¢30Âå¡¢40Âå¤Ç8³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£80Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï61¡ó¤À¤Ã¤¿¡£e¡½Tax¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÎÄê¿½¹ð´ü´ÖÃæ¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿ÀÇÌ³½ðÊÄÄ£Æü¤ÎÁêÃÌÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï½Ì¾®¤äÇÑ»ß¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢e¡½Tax¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µõµ¶¿½¹ð¤Ç½êÆÀÀÇ¤ÎÉÔÀµ´ÔÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬È¯À¸¡£Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÆ¿Î®¡Ë¤Î´ØÍ¿¤âµ¿¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÀÇÄ£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÉÔÀµ´ÔÉÕ¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£