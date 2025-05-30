º´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í±é½Ð¤Î³¨ËÜÏ¯ÆÉLIVE¡Ö¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡Á¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Á¡×Á´¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡¾®¾¾¾»Ê¿¡¢ÌÚÂ¼À»ºÈ¤é¹ë²Ú20¿Í
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í¤¬±é½Ð¤·¡¢7·î9Æü¤«¤é21Æü¤ËÅìµþ¡¦CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë³¨ËÜÏ¯ÆÉLIVE¡Ø¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡Á¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Á¡Ù¤ÎÁ´¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿Âè°ìÃÆ¡Ö¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡Á¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡Á¡×¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¨ËÜÏ¯ÆÉLIVE¡Ø¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡Á¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Á¡Ù¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¥´
¡¡À¼Í¥³¦¤«¤é¤Ï¡¢¾®¾¾¾»Ê¿¡¢´Ø»³Èþº»µª¡¢ÈæÎ±´Ö½ÓºÈ¡¢ÊÆÆâÍ¤´õ¡¢¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼À»ºÈ¡¢´ØÈ»ÂÁ¡¢²¼¸µÂçÌ´¡¢ÎëÌÚÀé²Â»Ò¡¢¹âºêæÆÂÀ¡¢É¢ÂÀÏ¯¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÁíÀª20¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»¿§¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¾¯Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¡¢¥Ó¥í¡¼¥ÉÀ¸ÃÏ¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£ºÇ½é¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¯Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£Æü¡¹¶¦¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤¦¤µ¤®¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¤¦¤µ¤®¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¨¡¨¡¡£°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö´ñÀ×¡×¤È¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¾¾ËÜ¹¬Âç¡¡º£¹¾ÂçÃÏ¡¿Áó°ææÆÂÀ¡¿°¤Éô²÷À¬¡¡ÌÚÂ¼À»ºÈ¡¡¾®¾¾¾»Ê¿¡¡²¼¸µÂçÌ´¡¡ÎëÌÚÀé²Â»Ò¡¡´ØÈ»ÂÁ¡¡´Ø»³Èþº»µª¡¡¹âÌÚ½Ó¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¡¹âºêæÆÂÀ¡¡¥Æ¥¸¥å¡¡µ±ÇÏ¡¡É¢ÂÀÏ¯¡¡ÃæÂ¼ÂÀÏº¡¡ÈæÎ±´Ö½ÓºÈ¡¡ÊÆÆâÍ¤´õ¡¡¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡¿º´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¨ËÜÏ¯ÆÉLIVE¡Ø¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤µ¤®¡Á¥Ú¡¼¥ë¥È¡¼¥ó¡Á¡Ù¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥í¥´
¡¡À¼Í¥³¦¤«¤é¤Ï¡¢¾®¾¾¾»Ê¿¡¢´Ø»³Èþº»µª¡¢ÈæÎ±´Ö½ÓºÈ¡¢ÊÆÆâÍ¤´õ¡¢¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢ÉñÂæ¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌÚÂ¼À»ºÈ¡¢´ØÈ»ÂÁ¡¢²¼¸µÂçÌ´¡¢ÎëÌÚÀé²Â»Ò¡¢¹âºêæÆÂÀ¡¢É¢ÂÀÏ¯¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£ÁíÀª20¿Í¤ÎÀ¼Í¥¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê²»¿§¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¾¯Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¡¢¥Ó¥í¡¼¥ÉÀ¸ÃÏ¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡£ºÇ½é¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¯Ç¯¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡£Æü¡¹¶¦¤Ë²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤¦¤µ¤®¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¤¦¤µ¤®¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÆÍÁ³»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤ë¨¡¨¡¡£°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö´ñÀ×¡×¤È¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¾¾ËÜ¹¬Âç¡¡º£¹¾ÂçÃÏ¡¿Áó°ææÆÂÀ¡¿°¤Éô²÷À¬¡¡ÌÚÂ¼À»ºÈ¡¡¾®¾¾¾»Ê¿¡¡²¼¸µÂçÌ´¡¡ÎëÌÚÀé²Â»Ò¡¡´ØÈ»ÂÁ¡¡´Ø»³Èþº»µª¡¡¹âÌÚ½Ó¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¡¹âºêæÆÂÀ¡¡¥Æ¥¸¥å¡¡µ±ÇÏ¡¡É¢ÂÀÏ¯¡¡ÃæÂ¼ÂÀÏº¡¡ÈæÎ±´Ö½ÓºÈ¡¡ÊÆÆâÍ¤´õ¡¡¥é¥ó¥º¥Ù¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡¿º´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í