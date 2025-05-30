±é½Ð¹âÂ®²½¤ä¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿·¥âー¥ÉÄÉ²Ã¤â¡¡¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü
¡¡¥³¥í¥×¥é¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¶â»Ò°ìÇÏ»á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡õPC¸þ¤±¿·ºî¥²ー¥à¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù¤Ë¤Æ¡¢5·î30Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÇÛ¿®¤·¤¿¥³¥í¥×¥é¤Î¿·ºî¥Ç¥Ã¥¹½ÃÛ¥íー¥°¥é¥¤¥¯¡Ø¿ÀËâ¼í¤ê¤Î¥Ä¥¯¥è¥ß¡Ù
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖTHE HASHIRA¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë3¤Ä¤Î¥âー¥É¤¬ÄÉ²Ã¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤¿Ä¶¹âÆñÅÙ¤Î¡ÖTHE HASHIRA¡×¤ËÄ©¤â¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥È¥ë±é½Ð¤ò¹âÂ®²½¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤âÄÉ²Ã¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤è¤êÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ËÀïÆ®¤ò¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë