¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤Êä¶¯¤À¡×Ì¾¾Î¨¤¤¤ë¥»¥ê¥¨A¿·²¦¼Ô¤¬22ºÐÆüËÜ¿Í¤Ë´Ø¿´¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡ÖÂ¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤â°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï£±Ç¯ÌÜ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤âÂç¤¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤ë¥¯¥é¥Ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¿·²¦¼Ô¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ê¥Ý¥êÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØSport Napoli¡Ù¤Ï£µ·î29Æü¡¢Ì¾¾¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ¤Î²¼¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤òÀ©¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢GKÂç¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¡£¥ê¡¼¥°Àï38»î¹çÃæ¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿£±»î¹ç¤ò½ü¤¯37»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ã¤Þ¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÍ¥¤ì¤¿È¿¼Í¿À·Ð¤ò¶î»È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ä¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹¶·â»²²Ã¤Ê¤É¡¢¥â¥À¥ó¤ÊGK¤È¤·¤ÆÎëÌÚ¤ÏÉ¾²Á¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶¯¹ë¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Sport Napoli¤Ï¡Ö¶áÇ¯¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¡Ø¶½Ì£¿¼¤¤Êä¶¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¡¢´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤â°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¶á¤¤¥½¡¼¥¹¤Ï¡Ø¸¡Æ¤Ãæ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿¿¤ÎÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ë¼é¸î¿À¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½ÐÂ¿¿ô¡ª¹ë½£¡õ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸ø¼°¤Ê¸ò¾Ä¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¹¥´ñ¿´¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤Ð¤«¤ê¤Î²ûµ¿¿´¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÄ´ºº¤¬¡¢¿¿¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥º¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¤¬Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Ï28ºÐ¤ÎÀµ¼é¸î¿À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ì¥È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤«¤é2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¿·²¦¼Ô¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹µ¤¨¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤¬°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î22ºÐ¤ÎÉ¾²Á¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥Ê¥Ý¥êÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØSport Napoli¡Ù¤Ï£µ·î29Æü¡¢Ì¾¾¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ¤Î²¼¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¥»¥ê¥¨A¤òÀ©¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ê¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÎëÌÚºÌ±ð¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯²Æ¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢GKÂç¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¡£¥ê¡¼¥°Àï38»î¹çÃæ¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤À¤Ã¤¿£±»î¹ç¤ò½ü¤¯37»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¥Ê¥Ý¥ê¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Sport Napoli¤Ï¡Ö¶áÇ¯¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ÇÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¡Ø¶½Ì£¿¼¤¤Êä¶¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤È¡¢´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤ÎÃíÌÜ¤â°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¶á¤¤¥½¡¼¥¹¤Ï¡Ø¸¡Æ¤Ãæ¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¿¿¤ÎÊÝ¾Ú¤È¤Ê¤ë¼é¸î¿À¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÁª½ÐÂ¿¿ô¡ª¹ë½£¡õ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸ø¼°¤Ê¸ò¾Ä¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï¹¥´ñ¿´¡¢¤½¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤Ð¤«¤ê¤Î²ûµ¿¿´¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎºÇ½é¤ÎÄ´ºº¤¬¡¢¿¿¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ë¤«¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥º¥¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¤¬Àè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤¢¤Þ¤êÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò²Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Ï28ºÐ¤ÎÀµ¼é¸î¿À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥á¥ì¥È¤Î·ÀÌó¤¬º£µ¨¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ÊÁ°¤«¤é2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¿·²¦¼Ô¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹µ¤¨¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤¬°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î22ºÐ¤ÎÉ¾²Á¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô