¸©Î©¹â¹»¤ÎÄÌ³Ø¶è°è¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬Åú¿½¡ÖÁ´¸©°ì¶è¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉôÁªÈ´¤ÇÄÌ³Ø¶è°èÆ³Æþ¡×¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Î©¹â¹»¤ÎÄÌ³Ø¶è°è¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÁ´¸©°ì¶è¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é°ìÉô¤ÎÁªÈ´ÊýË¡¤ÇÄÌ³Ø¶è°è¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤¿µÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤ò30Æü¡¢»³ÅÄ¸©¶µ°éÄ¹¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©Î©¹â¹»¤ÎÄÌ³Ø¶è°è¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬Åú¿½¡ÖÁ´¸©°ì¶è¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉôÁªÈ´¤ÇÄÌ³Ø¶è°èÆ³Æþ¡×¡¡ÂçÊ¬
¸©Î©¹â¹»¤ÎÁ´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³°Éô¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë°Ñ°÷²ñ¤¬ÄÌ³Ø¶è¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤ÏµÄÏÀ¤Î·ë²Ì¤ò30Æü»³ÅÄ¸©¶µ°éÄ¹¤ËÅú¿½¤·¡¢¡ÖÁ´¸©°ì¶è¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é°ìÉô¤ÎÁªÈ´ÊýË¡¤ÇÄÌ³Ø¶è°è¤ÎÀßÄê¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2008Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Á´¸©°ì¶èÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤º³Ø¹»¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼þÊÕÉô¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï·ç°÷¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÁ´¸©°ì¶è¤ÎÍýÇ°¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ³Ø¶è°è¤òÀß¤±¤¿¡ÖÂè2»ÖË¾À©¡×¤ä¡ÖÆÃ¿§Æþ»î¡×¤ÎÆ³Æþ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÄÌ³Ø¶è°èÀ©ÅÙ¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡¦½»²¬ÉÒ¹°°Ñ°÷Ä¹¡Ë¡ÖÁ´¸©°ì¶è¤Ï¼é¤ê¤Ä¤Ä¤â²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÀ¡¦Ê¬³ä³Ø¶èÀ©¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤òÊ»Â¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡×
¡Ê»³ÅÄ²íÊ¸¸©¶µ°éÄ¹¡Ë¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î¡Ë¤è¤ê´õË¾¤¬³ð¤¦¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÄê°÷³ä¤ìÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤ÆµÞ¤®¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×
Åú¿½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸©¶µ°Ñ¤Ç¤ÏÁáµÞ¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤áÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£