Ã¯¤â¤¬¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Û

誰もが勝ち馬には乗りたくなる理由

【バンドワゴン効果】

支持を集めたものに人は集まる

「勝ち馬に乗る」という言葉があります。何かを選択するとき、事前に勝ちそうだとわかっているものを支持することですが、このような現象を「バンドワゴン効果」と呼びます。

バンドワゴンとは、パレードの先頭に位置する、楽隊を乗せた車のことです。そこから、「流行に乗る」というような意味で、「バンドワゴンに乗る」という使われ方をします。

その代表的な例が選挙です。近年選挙では、投票行動の事前調査が行なわれ、「◯◯党が優勢」といった情報が発表されます。それを聞くと、「多くの人が支持しているのだから間違いないのでは」「自分も当選する人に一票を投じたい」という意識が働き、優勢だった候補がより多くの票を集める結果となります。

このような意識は、マーケティングの手法としても多く使われます。売上の多い商品が出ると、「みんなが使っているのだからよいものに違いない」という意識から、より売上が伸びるのです。広告でよく見る「◯万人が愛用中」「シェアナンバー1」といった見出しも、バンドワゴン効果を狙ったものです。

大勢の人に同調するのは悪いことではありません。しかし、本当に自分がそれを必要としているか、今一度考えてから行動するのがよいでしょう。

勝ち馬に乗りたくなるメカニズム

選挙における『バンドワゴン効果』

特に支持している候補がいない優勢な候補に入れておけば間違いない 多くの人が支持しているなら問題ないだろう

【バンドワゴンに乗る】

会議の場などで、賛成が多いとそちらに賛同してしまうのも同様の効果から!

バンドワゴン効果を利用したマーケティング

この手法を知っていれば、

企業の策略に踊らされることはない

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎