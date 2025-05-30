Ã¯¤â¤¬¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¤Ï¾è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Û

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»²¹ÍÊ¸¸¥ Elisabeth Noelle-Neumann, The Spiral of silence, 1993.[E.¥Î¥¨¥ë=¥Î¥¤¥Þ¥ó(ÃÓÅÄ¸¬°ì¡¦°ÂÌîÃÒ»ÒÌõ) ¡ØÄÀÌÛ¤ÎÍæÀûÍýÏÀ: À¤ÏÀ·ÁÀ®²áÄø¤Î¼Ò²ñ¿´Íý³Ø¡Ù ËÌÂçÏ©½ñË¼¡¢2013Ç¯¡£ ] Elisabeth Noelle-Neumann and Thomas Petersen, The Spiral of Silence and the Social¡¡Nature of Man, Handbook of Political Communication Research, edited by Lynda Kaid, Lawrence Erlbaum Associates, 2004. Harvey Leibenstein, ¡ÈBandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers¡Ç Demand,¡É The Quarterly Journal of Economics: 64(2), 183-207, 1950.

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